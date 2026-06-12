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陳敏兒離世丨患慢性病去年做大手術腹部留14厘米傷口 曾辦生前告別會 3月分享最後近照

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-12 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-12 HKT

前TVB花旦陳敏兒離世，終年65歲。陳敏兒與已故丈夫廖啟智的兩名兒子廖文哲及廖文信透過社交平台證實噩耗，透露母親於威爾斯親王醫院因病安詳辭世。遵照陳敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與。陳敏兒近年受慢性病困擾，但一直以積極豁達的態度面對生命，其離世消息令大批網民及娛樂圈中人深感惋惜。

陳敏兒去年做大手術

關於陳敏兒近年的病況，她曾於去年7月緊急入院接受一場生死攸關的大手術，腹部留有長達14厘米的傷口。她曾在YouTube影片中分享，術後雖然承受巨大痛楚，但她憑藉堅強意志，第三天已能在病房跳舞。她在術前已向兩子盡訴心中情，坦然平靜地面對死亡；而在手術醒來後，她更頓悟生命的可貴，承諾「好好生活」，重新調整作息與身心平衡，放下執著。

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陳敏兒是慢性病患者

面對無常的人生，陳敏兒選擇以破格且充滿愛的方式應對，特別於去年舉辦了一場「生前告別會」。她坦言自己作為慢性病患者，眼見親友相繼離世，深知「好好道別」的重要性，因此決定把握當下，親自向生命中的貴人及摯愛道謝，減少分離遺憾。近年她更積極推廣生死教育，遠赴美國修讀快樂課程，並成立「幸福生活協會」及開設茶室，致力推廣正向人生觀。

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陳敏兒3月最後公開露面

陳敏兒最後的公開露面及動向，一直是大眾關注的焦點。今年1月，她曾在YouTube頻道「好好生活」上載影片，片中的她精神奕奕、狀態不俗；而她最後一次公開更新近況，則是今年3月於Facebook分享的個人近照，這亦成為了她留給公眾的最後身影。陳敏兒一生經歷高低起跌，但她勇敢面對生死、熱愛生命的精神，將永遠留在廣大影迷心中。

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