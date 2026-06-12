陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝

廖啟智遺孀陳敏兒去年曾貼出一張坐在窗前看風景的照片，發文透露身體出現問題：「最近遇見我的朋友，都會說：『你瘦了』，是的，身體的確出了些狀況。7月入了中文大學醫院，趕急的做了手術。現在康復中，一切都會好起來..並且，我相信會越來越好。」 廖啟智在2020年底發現患胃癌，未夠半年病逝，想不到今日（6月12日）兒子廖文哲、廖文信透過社交平台宣布陳敏兒於威爾斯親王醫院因病離世，終年65歲。

我們敬愛的母親陳敏兒女士，於2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。 我們衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。 我們感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。 兒子：廖文哲、廖文信泣告 2026年6月12日

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陳敏兒創立的幸福生活協會延續初心

陳敏兒創立的幸福生活協會亦向所有關心幸福生活協會的朋友宣布噩耗：「我們懷著沉重而不捨的心情通知大家，幸福生活協會創會會長陳敏兒女士，已於2026年6月12日安息主懷。敏兒在人生旅程中，走過低谷與重建，也在反思與實踐中，種下「幸福可以被練習」的信念。她創辦幸福生活協會，是希望為更多願意好好生活的人，提供一份陪伴與連結。她曾說：『幸福，不是一種外在成就，而是一種可以被練習、被滋養的內在能力。』一直以來，她以『幸福五大元素』為路標，帶領我們在身心靈整合的路上同行，讓覺察成為改變的開始，讓連結成為文化的種子。一個人覺察自己，是改變的開始。一群人彼此連結，便能種下幸福文化。今天，我們懷念她的遠見、溫柔與堅定。更重要的是，我們會延續她的初心，讓這份「好好生活、擁抱幸福」的精神繼續在社群中流動。在這個時刻，我們誠邀大家以敏兒常說的一句話彼此提醒：『好好生活，擁抱幸福。』願我們繼續成為幸福的種子，在生活中開花、結果，回饋世界。感謝您一直以來的同行與支持。敬祝平安」

陳敏兒近兩年身體狀況不理想

陳敏兒生前曾舉行「生前告別會」好好向他們道謝和道別：「我係一個慢性病患者，近呢兩年身體嘅狀況越嚟越唔理想，既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有呢個機會，好好講出心裡面嘅說話，減少分離嘅遺憾。」陳敏兒稱去年6月身體出現嚴重情況，需要入院接受一場大手術：「喺手術之前，我梗係把握機會同兩個仔盡訴心中情，大家都唔想留低任何遺憾，我入手術室之前，進行咗一個祈禱，唔係叫自己唔好死，而係用一個開放嘅心，接納一個開放嘅結局，如果死，我係OK，如果繼續活落去，我都覺得幾好，我相信一切有最好嘅安排，所以個心係好平安。」陳敏兒透露已為自己預備好喪禮，坦然面對死亡：「我嘅喪禮叫人生畢業禮，麻煩大家幫我拍手掌，因為我今世要學習嘅功課已經做好，所以先行告退。」陳敏兒表示已交代後事，包括立遺囑及拍遺照。

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