陳敏兒離世丨曾是TVB當家花旦憑《獵鷹》爆紅 做過主持、任Do姐御用配音 嫁廖啟智息影

前TVB當家花旦陳敏兒今日（12日）離世消息，終年65歲，令無數觀眾深感惋惜。回顧陳敏兒的演藝生平，她於1979年入讀第八期無綫電視藝員訓練班從而入行，與已故丈夫廖啟智正是同屆同學。陳敏兒憑藉清麗脫俗的氣質與正面健康的形象，在1980年代迅速上位，獲無綫力捧成為紅極一時的當家花旦。除了演戲天份，她亦展現出極佳的口才，入行初期便擔任《體育世界》主持，其後更成為《歡樂今宵》及《萬千星輝賀台慶》等大型節目的金牌司儀，是八十年代香港電視圈中不可多得的全能女藝人。

陳敏兒與劉德華合拍《獵鷹》成名

陳敏兒的演藝生涯留下了多部膾炙人口的影視代表作，當中最高峯必定是1982年與劉德華合演的經典警匪神劇《獵鷹》。兩人在劇中擔正男女主角組成金童玉女，劇集播出後將陳敏兒的演藝事業推向巔峰，之後拍過劇集《男兒本色》、《挑戰》、《天降財神》、《四丁班》等，皆是擔當第一女主角。此外，陳敏兒更有一項鮮為人知的配音事業，在1980年代後期至1990年代初，她曾為Do姐鄭裕玲出演的多部港產電影擔任專用粵語配音員。陳敏兒近年曾接受網台節目「威哥會館」專訪，大談這段為鄭裕玲幕後配音的經歷，分享了如何成為Do姐電影「代言人」的有趣幕後點滴，足見其多才多藝。

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陳敏兒與廖啟智結婚急流勇退

儘管演藝與配音事業雙雙如日中天，陳敏兒卻選擇在事業黃金期回歸家庭。她與廖啟智於1987年結婚並育有三名兒子，為了專心相夫教子，息影原因主要是希望全心全意照顧家庭，因此甘願放下名利逐漸淡出幕前。1992年播出的TVB處境喜劇《愛生事家庭》，成為了陳敏兒演藝生涯中最後一部參演的影視作品。自1993年起她正式全面息影，卸下明星光環做全職媽媽，即使其後面對幼子廖文諾因血癌早夭及丈夫離世等巨變，她始終以信仰和堅強撐起頭家。

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陳敏兒拒絕復出拍劇

多年來，香港演藝圈曾掀起一陣資深花旦復出潮，外界亦一直期盼陳敏兒能重返螢幕，但她曾親自回應並明確拒絕復出拍劇。陳敏兒坦言自己的生活重心早已徹底轉移，經歷過摯親生離死別後人生觀已有很大轉變，晚年寧願將全副心機投入於推廣生死教育及開設茶室推動身心靈健康。陳敏兒曾直言對娛樂圈毫無留戀，甚至對娛樂事業有點抗拒。而對陳敏兒而言，演藝生涯雖然早已寫下句號，但她留下的經典代表作與生動的配音演出，以及那份堅韌豁達的人生態度，將會永遠留在廣大影迷的心中。