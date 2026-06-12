古天樂演唱會詳情公布 今年8月首闖紅館連開兩場 一文睇清票價/優先訂票/公開發售日期

古天樂（古仔）宣佈將於2026年8月21及22日首度殺入紅磡香港體育館，舉辦入行以來首次個人Live Show！想知古天樂紅館演唱會的門票票價、DBS信用卡優先訂票、Klook預售及城市售票網公開發售日期？即睇以下演唱會搶飛懶人包，準備入場看古天樂大唱《今期流行》及《男朋友》等經典金曲！

古天樂首辦紅館演唱會

古天樂早前預告的驚喜終於揭盅！古仔將會舉辦入行以來首次紅館Live Show，選址紅館是為了拉近與觀眾的距離，共創難忘晚上。以下為大家整理門票開售資訊：

演唱會日期： 2026年8月21及22日（星期五及六）

地點： 紅磡香港體育館（紅館）

門票票價： HK$1,080 / $880 / $680 / $480

DBS信用卡獨家優先訂票：2026年6月26日

Klook獨家套票預售： 2026年6月29日

城市售票網公開發售： 2026年7月3日

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古天樂回歸香港樂壇

古天樂今年全面強勢回歸香港樂壇！早前推出的首張精選專輯《天命最高BACK TO THE PAST》一上市即連續三星期稱冠。其後更帶來極大驚喜，推出由徐浩作曲、黃偉文填詞的全新廣東單曲《世紀大騙局》。這首單曲更破天荒製作成3吋CD應市，推出後一度引發斷市熱潮，並順利榮登唱片商會及CD Warehouse銷量榜第一位！佔盡天時地利，造就了古天樂首次以歌手姿態強勢攻入紅館開演唱會。

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古天樂神曲《今期流行》、《男朋友》重現紅館

古天樂上一次開音樂會，已是2000年推出首張專輯《男朋友》時，於高山劇場舉辦過的「只此一場」Mini Concert。時隔26年，古仔再次以歌手身份踏上舞台，屆時將大唱歷年多首洗腦代表作，包括《今期流行》、《天命最高》、《男朋友》、《像我這一種男人》等，勢必掀起全場大合唱及集體回憶！

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古天樂星級嘉賓陣容鼎盛

是次紅館騷被定性為「非一般的音樂專場」，除了古生極具看頭的個人演出外，更會邀請星級嘉賓站台，當中包括多年來的合作藝人，甚至全宇宙各方好友也會傾力支持，攜手炮製出一場集合有笑、有Talk Show元素的夏日壓軸娛樂盛宴。

此外，今次演唱會的宣傳照亦充滿心思。古天樂特別站在自助式影相機前，以拍攝「證件照」作為概念，每一格照片都代表着各種心情，呈現出不同形態的古天樂，寓意今次紅館演唱會將會是一場極具層次、多元化的娛樂匯演，粉絲們切勿錯過！

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