chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎

ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》即將盛大舉行！本屆頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題，樂壇年度成績表於今晚2026年5月3日晚上7點30分揭曉。從星光熠熠的表演嘉賓到競爭激烈的年度歌手獎項，《星島頭條》為您整合所有必看資訊，包括舉行日期、直播詳情、完整的入圍名單及官方網站，讓您全面掌握這場樂壇派對的每一個精彩瞬間！

Chill Club頒獎禮2026舉行詳情

CHILL CLUB頒獎禮2026完整得獎名單

Chill Club頒獎禮2026表演嘉賓名單

Chill Club頒獎禮2026年度男歌手入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度女歌手入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度組合入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度樂隊入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度唱作歌手入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度新人入圍名單

Chill Club頒獎禮2026官方網站

活動名稱：《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》

舉行日期：2026年5月3日（星期日）

舉行時間：晚上7時30分

舉行地點：亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）8號及10號展館

直播平台：ViuTV（99台）、ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式

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22：47 頒發「人人樂壇年度歌曲大獎」Anson Lo盧瀚霆，緊接頒發「人人樂壇年度歌手大獎」，由Anson Lo盧瀚霆《你都有今日》奪得。

22：37 艾粒及ZPOT表演《ZPOTLIGHT！》，之後ZPOT與Jace陳凱詠合作《I wish》，Jace陳凱詠再與艾粒演出《相對濕度》，以及《我我我我我有胸部》，但最後卻唱出《今期流行》。鏡頭一轉見到古天樂坐在台下，笑稱仲唱《今期流行》，接住走上舞台與眾人合唱《世紀大騙局》。

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22：23 頒發「CHILL CLUB年度女歌手」金獎Gin Lee李幸倪、銀獎陳蕾、銅獎Marf邱彥筒。Gin Lee李幸倪剛出席完在啟德體育園主場館舉行《25+ 英皇群星演唱會》趕到頒獎禮，笑言「條氣未順」，擔心趕不及到場。緊接頒發「CHILL CLUB年度男歌手」，金獎姜濤、銀獎Anson Lo盧瀚霆、銅獎MC張天賦。

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22：12 MIRROR演出《ATTENTION》，緊接由廿四味表演《HongKong Kowloon》，何超儀老公陳子聰也有現身，之後MIRROR與廿四味合作《Respect就OK》、《WE ARE》。

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21：57 頒發「CHILL CLUB年度樂隊」，金獎Dear Jane、銀獎Pandora、銅獎ROVER。緊接頒發「CHILL CLUB年度組合」，金獎MIRROR、銀獎COLLAR、銅獎雷同二友。

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21：44 Anson Lo盧瀚霆勁歌熱舞表演《Charisma》，全場反應熱烈，在Anson Lo盧瀚霆進行「City Night」表演前，一眾神徒（粉絲暱稱）拿出粉紅燈牌，大叫「盧瀚霆」，當Anson Lo盧瀚霆現身舞台時全場尖叫，現場亦變成粉紅海。Anson Lo盧瀚霆之後介紹嘉賓周湯豪出場合唱《TURN UP》，當對方出場後，卻被工作人員指示返回後台，至歌曲中段才再出場。周湯豪完成《TURN UP》後大晒廣東話打招呼，並唱出一曲《帥到分手》。

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21：35 頒發「CHILL CLUB年度新人組合」，金獎晚安莉莉、銀獎ZPOT、銅獎idG Bubbles。

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21：31 頒發「CHILL CLUB年度新人男歌手」，金獎林暐竣（Regent）、銀獎Edwin Tong、銅獎旨呈。而旨呈領獎時表現激動，哽咽感謝母親對其支持。

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21：25 頒發「CHILL CLUB年度新人女歌手」，金獎Amy Lo（盧慧敏）、銀獎Day許軼、銅獎得主表妹Mona。

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20：48 姜濤與炎明熹（Gigi）演出，先由姜濤唱出《作品的說話》，之後由炎明熹表演《風旅》，二人之後合作《Colors in the Air》及《Master Class》。姜濤與炎明熹合唱期間，共用一支咪對望合唱時，即惹來全場尖叫。

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20：48 頒發「CHILL CLUB年度作曲人」由林家謙奪得，而黃偉文獲頒「CHILL CLUB年度填詞人」、「CHILL CLUB年度編曲人」得主黃兆銘，「CHILL CLUB年度監製」則由徐浩獲獎。

「CHILL CLUB年度作曲人」由林家謙奪得，但未有到場。

黃偉文獲頒「CHILL CLUB年度填詞人」，但未有到場。

徐浩獲頒「CHILL CLUB年度監製」。

Edward Chan獲頒「CHILL CLUB年度監製」。

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20：37 頒發「CHILL CLUB年度歌曲獎」由Jace陳凱詠《SWITCH》、林家謙《四月物語》。而「CHILL CLUB年度之歌」就由湯令山《用背脊唱情歌》奪得。

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20：30 頒發「CHILL CLUB年度歌曲獎」由MC張天賦《懷疑人生》、陳柏宇《一天》、Marf邱彥筒《Love Me Down》 奪得。

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20：22 第三部份，由idG Bubbles及偶像女生合作《超級愛！》，緊接由許志安及Anson Kong江𤒹生一同表演《翻騰》 ，其後眾人聯同alton王智德演出合作舞台《Rebound》 。

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19：58 頒發「CHILL CLUB年度歌曲獎」，由Kiri T 《哀傷和愛上算不算同音字》、Nowhere Boys《給失敗者的一封信》、Gin Lee李幸倪《白夜行》、馮允謙《吉卜力》奪得。

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19：48 頒發「CHILL CLUB年度唱作歌手」，金獎馮允謙、銀獎Ian陳卓賢、銅獎林家謙，不過林家謙缺席頒獎禮。

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19：31 ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》今晚（3日）在亞博舉行，表演嘉賓包括鄧麗欣、炎明熹、MIRROR、周湯豪等。開場由張天賦（MC）演唱《世一》、呂爵安（Edan）唱出《左手拖右手》、陳健安表演歌曲《仍然是那個少年》、鄧麗欣獻唱《青山散步》，四人一同合唱《宇宙最強》。

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下午5時開始，過百神徒（盧瀚霆粉絲暱稱）已開始齊集在場館附近派應援物，之後數百神徒拿著燈牌影大合照，眾人大叫「神徒本命盧瀚霆，愛每個已升級的你！全力支持．《你都有今日》All in Anson Lo！Yeah~~~」口號，場面非常墟冚。

而除了神徒之外，ZPOT的粉絲亦在場拉起應援易拉架，拿着應援燈牌叫「恭喜ZPOT拎新人獎，一陣見！」呂爵安粉絲「爵屎」亦集合影相，期間大叫「爵屎手拖手，陪你走過每一個舞台，今晚chill club good show！」之後過百姜糖（姜濤粉絲暱稱）亦聚集在粉絲區影大合照，眾人拿着應援燈牌及橫額大叫「姜濤今晚good show，我哋只想你真心的高興！」

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本年度的表演嘉賓陣容鼎盛，主辦方邀請了多位本地及海外人氣歌手助陣，包括台灣歌手周湯豪（Nickthereal）及本地天團MIRROR成員。駱振偉擔任司儀，表演名單仍在陸續公佈，勢必為觀眾帶來連場驚喜！

Chill Club頒獎禮2026已公佈表演單位：

廿四味、Alton 王智德@MIRROR、Anson Lo 盧瀚霆@MIRROR、Anson Kong 江𤒹生@MIRROR、Cath 黃妍、陳健安、CY 陳宗澤、Edan 呂爵安@MIRROR、Edwin Tong、Gigi 炎明熹、許志安、IdG Bubbles / 偶像女生、艾粒、JACE 陳凱詠、Jacky Fan 范卓賢、Jer 柳應廷@MIRROR、姜濤@MIRROR、MARF 邱彥筒@COLLAR、MC 張天賦、MIRROR、周湯豪 NICKTHEREAL、REGENT 林暐竣、Stephy 鄧麗欣、TELLER、WINKA 陳泳伽@COLLAR、Winky 黃健怡、ZPOT

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Chill Club頒獎禮2026年度獎項完整入圍名單

公眾投票現已結束，各大獎項競爭激烈，以下為各主要獎項的完整入圍名單：

姜濤、張繼聰、陳健安、Michael C、Jeffrey Ngai 魏浚笙、洪嘉豪、Lagchun 力臻、張家輝、Yan Ting 周殷廷、Gareth.T 湯令山、尹光、布志綸 Alan、Manson 張進翹、謝霆鋒、BILLY CHOI、Bernard Chan、Stanley 邱士縉、洪卓立、REGENT 林暐竣、Anson Kong 江𤒹生、Jacky Fan 范卓賢、許廷鏗、Tyson Yoshi、Gordon Flanders、Andy 黎展峯、Aiden 洪助昇、Fatboy（梁業）、JNYBeatz、Jer 柳應廷、Ian 陳卓賢、Dark 黃明德、CY 陳宗澤、Kenny 關智斌、林奕匡、Jeremy 李駿傑、Anson Lo 盧瀚霆、林家謙、Jay Fung 馮允謙、193 郭嘉駿、Jason 陳柏宇、小肥、梁釗峰、Edan 呂爵安、Lewsz、胡子彤、Mayao 馬天佑、Young Hysan、Arvin 曾傲棐、MC 張天賦、林峯、CotaBoii、安俊豪、Teddy Fan

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曾樂彤、黃妍、泳兒、謝安琪、Gigi 炎明熹、Kiri T、Serrini、WINKA 陳泳伽、謝雅兒、moon tang、WinWin 楊安妮、sica、方皓玟、Jaime 張天穎、麗英、陳蕾、Cloud 雲浩影、AGA 江海迦、JACE 陳凱詠、Stephy 鄧麗欣、Gin Lee 李幸倪、Irene 林芊瑩、Winky 黃健怡、Feanna 黃淑蔓、MARF 邱彥筒、Nancy Kwai 歸綽嶢、Kelly 陳慧琳、洪心怡、Mischa 葉巧琳、張蔓莎、許靖韻、林愷鈴 Ashley、鄧小巧

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COLLAR、MIRROR、SENZA A Cappella、VIVA、ALITZ、IdG Bubbles、MATCH、Honey Punch、雷同二友

Chill Club頒獎禮2026年度組合提名名單

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Dear Jane、ToNick、SULIS、Pandora、FYP、The Hertz、ROVER、Nowhere Boys、Yellow! 野佬、RubberBand、The Lemon Ones、Zpecial、PER SE、晚安莉莉、Cozy Syndrome

Chill Club頒獎禮2026 年度樂隊提名名單

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Kiri T、Jay Fung 馮允謙、Young Hysan、BILLY CHOI、MATCH、Winky 黃健怡、JACE 陳凱詠、Tyson Yoshi、林愷鈴 Ashley、Jaime 張天穎、方皓玟、Gareth.T 湯令山、Nowhere Boys、周國賢、布志綸 Alan、何家銘、JNYBeatz、Edwin Tong、The Hertz、193 郭嘉駿、Manson 張進翹、吳林峰、林奕匡、Stephy 鄧麗欣、張繼聰、Teddy Fan、Michael C、AGA 江海迦、Lagchun 力臻、小塵埃 Lil' Ashes、Pandora、Delta T、鄧小巧、林家謙、CotaBoii、洪嘉豪、Ian 陳卓賢、謝霆鋒、SULIS、Bernard Chan、REGENT 林暐竣、ToNick、許廷鏗、RubberBand、陳蕾、張蔓莎、Mischa 葉巧琳、黃妍、Yan Ting 周殷廷、李拾壹、Gordon Flanders、PER SE、Dark 黃明德、曾樂彤、謝芊彤、Edan 呂爵安、The Lemon Ones、ROVER、Serrini、Jacky Fan 范卓賢

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新人男歌手：

Caleb 梁崇希、老虎歌皇、Edwin Tong、冰島 David Mak、張家希 Jon Jon、Neal 范浩賢、羅樂、Chris 湯君耀、Hayson 郭澧羲、Allan 陳肇麟、REGENT 林暐竣、旨呈

Chill Club頒獎禮2026 年度新人男歌手提名名單

新人女歌手：

Tani 湯盈、洪心怡、Vivian Lai、DAY 許軼、Amy Lo、Scarlett 鍾熙彤、JAC DAI、表妹 Mona、Maho、RIIANA、JESS SIN 冼婉雯、Melody 胡樂彤、柯驛誼、Dale、Kyile C 鄭杞瑤

Chill Club頒獎禮2026 年度新人女歌手提名名單

新人組合：

FYP、晚安莉莉、ALITZ、ZPOT、One Take-off、Honey Punch、IdG Bubbles、The Lemon Ones

Chill Club頒獎禮2026 年度新人組合提名名單

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想了解更多關於《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》的最新消息及完整資訊，請瀏覽ViuTV設立的官方網站。

官網網址：https://chillclub.viu.tv/singers

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