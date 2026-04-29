古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世

古天樂近日與宣萱合宣傳電影版《尋秦記》與及合唱《無時空之戀》，這對熒幕情侶的互動令緋聞再炒熱，外界紛紛關注古天樂的感情生活。近日網上瘋傳「古天樂疑似隱婚生子」，與一名圈外林姓女子秘婚逾十年更育有一子，搞到「古粉」網絡神探，最後有人另一猜測，這女子是千禧年代曾活躍於影壇的女演員林淑茵（Gloria Lam），古天樂亦堅稱：「我一律唔回應工作以外嘅雜音。」

古天樂出道超過30年鮮有提及感情事

出道超過30年的古天樂曾各種緋聞和負面新聞困擾，一直鮮有提及感情事，唯一公開承認的女友是前TVB小花黃𨥈瑩，兩人於1994年因合拍處境劇《餐餐有宋家》相戀，因當時在事業上是女強男弱，這段戀情不被看好，但黃𨥈瑩依然為男友甘願淡出做背後的女人，可惜兩人拍拖7年最終分手收場。相關閱讀：古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？

古天樂與黃𨥈瑩分手仍給予女方生活費

古天樂與黃𨥈瑩拍拖期間被爆出曾有過案底的事，雖然演藝事業大受打擊，但黃𨥈瑩依然不離不棄，一直陪伴在他身邊給予支持，可惜兩人拍拖7年分手收場，有傳重情義的古天樂仍然給予女方生活費並曾公開承諾：「我好重情義，邊個喺我患難時，幫過我一把，我一定會記一世，黃紀瑩喺我最失信心嘅時候，畀咗好多安慰同幫助，我一世都唔會畀人傷害佢。」除了黃𨥈瑩，古天樂的緋聞女友名單可說相當精彩，其中最為人所熟知的，莫過於與宣萱的「螢幕情侶」形象。

宣萱當古天樂是「兄弟」

古天樂和宣萱因多次合作而被譽為「經典螢幕情侶」，緋聞傳了多年，一直被外界公認為「最合襯的一對」，宣萱曾直言連身邊朋友都覺得二人「應該係一對」，但一直「撻唔著」原來是因為古天樂只當她是「兄弟」：「我哋識咗三十幾年喇，我同佢拍《餐餐有宋家》識嘅，真係冇（愛情）感覺，我鍾意咁樣，我覺得對男同事，我寧願稱兄道弟，唔好搞到曖曖昧昧，我唔鍾意呢啲嘢，佢對我當我係半個男人嘅時候，大家就唔會有嗰啲諗法。」

古天樂鄭秀文拍《寵物情緣》首度傳緋聞

古天樂與鄭秀文（Sammi）在1999年拍攝TVB劇集《寵物情緣》時首次傳出緋聞，當時兩人皆處於事業上升期，之後二人多次在電影中交手，飾演螢幕情侶。2002年，與許志安剛分手的Sammi接拍《百年好合》，再被傳出在拍戲期間跟古天樂過從甚密。二人合作可說是賣座保證，二人先後在合作拍《戀上你的床》、《高海拔之戀II》與及《衝上雲霄》電影版，兩人的關係更像互相扶持的好友，2023年鄭秀文獲得香港電影金像獎影后時，古天樂在台下眼泛淚光，令這份長達20多年的感情再次受到關注。

古天樂郭羨妮拍電視劇《尋秦記》曾傳緋聞

古天樂與郭羨妮在2000年拍攝電視劇《尋秦記》時曾傳出緋聞，當年郭羨妮被指在北京拍攝期間失蹤16小時，傳出兩人在同一酒店房間，郭羨妮被形容為「借男方上位」。郭羨妮澄清只是同公司的工作關係。不過在今年金像獎當日，因古天樂攙扶郭羨妮下樓梯的照片，被部份古天樂與宣萱的CP粉過度解讀，稱郭羨妮為「綠茶（綠茶婊）」，郭羨妮也就事件直接在CP粉的帖文下留言：「因為拍緊落樓梯，經理人要行開，跟住我爭啲跌，古生即刻捉住我，先唔駛碌落樓梯。你哋daddy mommy（古天樂、宣萱）永遠係世一，OK明白未？」

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古天樂曾與多位台灣女星傳緋聞

古天樂亦曾與多位台灣女星傳緋聞，曾有指古天樂在2010年在楊千嬅介紹相識下與台灣女星陳喬恩秘戀兩年，並視對方為結婚對象，但陳喬恩不滿古天樂與陳妍希曖昧爆發冷戰，而陳喬恩被當時拍《笑傲江湖》的霍建華主動提出復合，進而引發轟動一時的四角戀。 古天樂與郭采潔在2015年因合作電影《巴黎假期》傳出緋聞，於2017年網絡瘋傳兩人結婚及戀愛消息，但當時已被郭采潔否認，後來女方將事業重心轉向中國大陸，這段緋聞隨之告一段落。

古天樂入行30年經過：