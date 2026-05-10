古天樂順應民意即興合唱 夥宣萱拍《無時空之戀》MV破200萬Views

古天樂、宣萱攜手做麥當勞代言人，掀起全城「將軍與玉子」熱潮，兩人首度合作推出合唱歌《無時空之戀》，MV上線四天內突破100萬觀看次數，至今已錄得超過210萬views！昨晚，金鐘海富中心麥當勞旗艦店舉行Party，邀請120位粉絲率先試食，古天樂、宣萱更驚喜現身，與粉絲零距離互動，走入人群自拍及即席開金口唱歌，帶動全場大合唱《無時空之戀》！

古天樂突入麥當勞

活動由全新廣告首播拉開序幕，其後古天樂、宣萱登場，宣萱為大家介紹全新漢堡時，更鬼馬地以配料作比喻，笑指自己是「玉子」，而古生則是「豬柳」，令台下笑聲不斷。昨晚古生心情亦「High爆」，他不但主動走入人群與粉絲零距離互動，令全場氣氛瞬間直線飆升，更順應民意與宣萱即席合唱！雖然古生與宣萱僅開金口唱了幾句，但全場熱情的粉絲已默契十足地齊齊接力「大合唱」整首歌曲，場面震撼又感動。

宣萱拍嘢好爽手

談到新廣告的拍攝趣事，兩位老拍檔繼續大放笑彈！古天樂盡顯幽默本色，竟主動「加戲」，要司儀追問他：「點解會喺架𨋢度食薯條咁搞笑㗎？」身旁的宣萱和應，指電梯內進食的鏡頭拍攝非常自然順利，只拍了「兩Take」就完成，盡顯二人與林峯的默契與專業。

古天樂有求必應

到了萬眾期待的大合照環節，熱情的粉絲蜂擁而上，在完成拍攝後大家亦乖乖返回座位。古天樂、宣萱見狀相當「識做」，再度主動走入人群中與粉絲分批合照，有求必應！「將軍」古天樂感激大家支持，不斷重溫《無時空之戀》MV；「玉子」宣萱︰「估唔到大家咁鍾意呢首合唱歌！」