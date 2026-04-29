古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？

影帝古天樂（古仔）近日被傳隱婚生子的消息在網上鬧得沸沸揚揚，雖然古天樂日前以「其他一律嘅雜音，我都唔會回應」來應對傳媒追問，但傳聞未有平息，反而愈演愈烈。網民發揮「柯南」精神，將傳聞中的女主角進行大起底，指出古天樂的疑似另一半，是千禧年代曾活躍於影壇的女演員林淑茵（Gloria Lam）。

林淑茵曾為演員與圈中人稔熟

根據資料，林淑茵曾在1999至2000年間參演過數部香港電影，包括《街女》、《黑血》、《逆我者死》、《山村老屍》及《人肉玩具》等，多為低成本製作。其中，她在恐怖片《山村老屍》的戲份較多，飾演一名被鬼上身的少女，當年樣貌清純，有網民指其外貌與洪卓立前女友劉沛蘅（Hillary）有幾分相似。

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林淑茵和蔡一智太太為閨密

雖然林淑茵已淡出幕前多年，但從其社交平台可見，她與圈中人關係密切。她與草蜢成員蔡一智的太太周雪芳是閨密，網上有多張二人合照，關係相當要好。此外，袁詠儀（靚靚）也曾對她的帖子按讚，可見其社交圈子不乏明星。

林淑茵和古天樂多次巧合同場

網民抽絲剝繭，從林淑茵的社交平台發文整理出多個「巧合」，認為是二人秘密交往的證據。首先，有網民發現，在一些朋友聚會的合照中，古天樂與林淑茵曾一同出現，雖然在大合照中二人並無親密舉動，但同場已引發聯想。

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林淑茵發帖多次標註貝沙灣

更甚者，二人的生活及旅遊足跡被指有著驚人的重疊。古天樂居於貝沙灣，而林淑茵的帖文也經常在貝沙灣打卡。此外，古天樂在曼谷設有公司，林淑茵亦頻繁飛往泰國，並在帖文中稱當地豪宅為「sweet home BKK」。有網民更整理出二人在2019年至2025年間，曾於相同時間點現身成都、倫敦、康城甚至越南，質疑「除非她是狂粉，不然這樣重複率太高了吧？」

林淑茵：最愛都在身邊

蛛絲馬跡亦體現在衣著和傳情達意上。林淑茵曾分享一張將相中人樣貌全部遮蓋的聚會照，並寫道「最愛的都在身邊」。有眼尖的網民發現，當中一名身穿黑色Polo上衣的男士，其衣著與古天樂曾穿過的一件Polo衫幾乎一模一樣。而在古天樂監製及主演的電影《明日戰記》上映時，林淑茵曾在網上留言「特別的 proud of U」，被解讀為對古天樂的支持與驕傲。

林淑茵古天樂結伴睇GD？

另外，去年三月古天樂被拍到在韓國欣賞G-Dragon（GD）演唱會，當時身邊有一名女子相伴，一度被誤認為是GD的姐姐。巧合的是，林淑茵亦曾分享了在韓國看同一場演唱會的照片。如今網民懷疑，當時陪伴古天樂的神秘女子正是林淑茵。

CP粉攻擊引發風波

這次傳聞的起點，源於古天樂與宣萱這對經典螢幕情侶的「CP粉」。有網民在Threads上留言，指古天樂有穩定交往十多年的圈外女友，並公開了林淑茵的社交帳號。部分激動的粉絲湧入其頁面留言攻擊，最終導致林淑茵將帳號轉為私人，並將頭像換成一張「精神健康熱線」的網頁截圖，似在表達無聲抗議。