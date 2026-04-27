古天樂宣萱《無時空之戀》MV世紀激吻逐格睇 粉絲激動洗版：睇到喊 古老闆舐脷期待咀戲

古天樂（古仔）與宣萱自電影《尋秦記》，吸納大批CP粉絲，再度成為經典螢幕情侶，不少網民盼二人戲假情真。古天樂（古仔）與宣萱近日攜手接拍廣告，更推出合唱情歌《無時空之戀》，MV昨晚（26日）正式上線，因結尾一幕長達數秒的相擁激吻畫面，掀起全網討論。

古天樂宣萱相識逾30年

古天樂與宣萱相識長達超過30年，二人早年合作無間，最近因《尋秦記》翻Hit而再撮合二人合體工作。古天樂與宣萱近日推出新歌《無時空之戀》，二人在MV中與林峯一同演出，MV以微電影形式呈現，講述古天樂與宣萱一段穿越時空演繹隔世情緣，從古代將軍與戀人生離死別，到現代的久別重逢，情感鋪陳極致。

古天樂宣萱MV感動網民

在《無時空之戀》MV中，高潮位莫過於古天樂與宣萱重遇後，在澎湃的情感驅使下相擁激吻。畫面中，二人從深情對望到忘我擁吻，充滿張力的演出，讓粉絲看得面紅心跳。MV首播後，網上瞬間被「洗版」，大量網民表示：「佢哋上次kiss已經係20年+之前」、「導演知道我哋想睇乜」、「我睇到喊，好感動」、「我冇諗過會有kiss scene」、「簡直是世紀之吻」等。

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《無時空之戀》MV精華逐格睇：

宣萱爆古天樂對自己舐脷

宣萱與古天樂在《無時空之戀》MV首播後進行直播，二人分享拍攝矚目吻戲的幕後趣事，原來是在人來人往的酒店大堂取景。宣萱表現相當專業稱不感尷尬，相反古天樂表示：「你都唔知有途人行嚟行去，好彩有圍欄咋，真係有少少尷尬。」宣萱接住爆料笑稱，在導演喊開始前，古天樂對住自己做出「舐脷」的動作，讓她忍俊不禁。

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由於《無時空之戀》MV的古裝部分，交代古天樂將行軍打仗，宣萱送上綉帶結給對方，寓意即使未能相見也心心相印。談到現實生活中覺得最有意義的定情信物，宣萱表示：「我覺得係頸鍊，因為一年365日都可以戴喺身，好似喜歡嘅人分秒陪位自己咁。」

宣萱大談跟古天樂緣份

提到二人的喊戲成為焦點，宣萱誇讚古天樂的演技：「佢喊到咁，身邊團隊大讚佢影帝級演技，反而畀咗壓力我。」古天樂則因為投入到場景中而受感動：「講我哋前世有姻緣，加上現場又播緊隻歌，覺得真係好感動囉。」古天樂透露自己在拍攝前後喊了三次：「加加埋埋喊咗十幾分鐘。（好攰？）好過癮就真。」宣萱談到最喜歡歌詞「想見的人、天會安排」，感覺跟古天樂的關係相近：「我哋識咗30幾年，但中間有十幾年冇見，點知有次食飯撞到又行番埋一齊，每個人嘅相遇都係緣分！」

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古天樂宣萱成經典螢幕情侶：