古天樂離奇被傳秘婚有一子？圈外女友人遭「古宣CP粉」狙擊 IG轉Private以一舉動控訴

古天樂與宣萱這對經典螢幕情侶檔，因合作電影《尋秦記》，人氣再度急升，緋聞亦再次傳出，二人更推出合唱歌，不少網民都大讚他們合襯。雖然現實中他們都曾否認拍拖，但有些瘋狂「CP粉」仍希望「撮合」他們，早前更接連「狙擊」不同女星，連郭羨妮都忍不住反擊。近日他們更發揮「偵探頭腦」，尋找古天樂傳聞中的神秘老婆，風波相關的話題「古天樂疑似隱婚生子」更在微博出現，引起了其他網民注意。

古天樂忽然被指已婚？

古天樂秘婚生子的傳聞在網上引起熱議，部分古天樂與宣萱的「CP粉」，以及宣萱的粉絲，於Threads指古天樂已與一名圈外女性秘婚超過十年並育有一子，不滿古天樂與宣萱再以「情侶檔」姿態工作。然而，這場風波卻迅速演變成對一名素人的網絡攻擊。

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瘋狂粉絲攻擊古天樂好友？

瘋狂粉絲提出「證據」，包括一些朋友聚會的大合照、二人差不多時間出現在同一地點的帖文、以及該女士與小男孩的合照等。粉絲甚至指，在一些疑似夫妻的日常照中，男方所穿的衣服與古天樂的某件衣服款式相似。基於這些猜測，該名女性友人慘遭部分狂迷「狙擊」。更有不少「CP粉」湧入其IG頁面，留言痛罵，質疑她「拆散」了他們心目中的「CP」——古天樂與宣萱，但有網民認為「秘婚證據」看來好薄弱。

不堪其擾之下，該女士今日（26日）已將其IG帳號由公開轉為私人，更將頭像換成一張「精神健康熱線」的網頁截圖，此舉被網民解讀為對瘋狂粉絲行為的無聲控訴。與此同時，亦有其他網民找出疑似該女士與其真正丈夫及兒子的合照，認為她並非古天樂的「老婆」，只是古天樂一名好友或工作人員。

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多名女星曾遭殃？

事實上，這並非古天樂的女性友人首次遭到CP粉絲攻擊。有指早前鄭秀文在一次圈中聚會上與好友古天樂正常互動，卻被部分激進粉絲留言圍攻，最終被迫刪除相關帖文。此外，唐詩詠在網上節目訪問古天樂，同樣被批評是「綠茶X」，而郭羨妮也因在金像獎當天被古天樂攙扶落樓梯，引起一些粉絲的不滿，可見這股非理性、針對不同女星的行為已存在一段時間。不少古天樂與宣萱的粉絲都擔心，個別激進粉絲的行為會影響到偶像，更有網民替古天樂與宣萱無辜被連累不值。

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