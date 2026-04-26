古天樂宣萱CP粉失控？郭羨妮獲古仔扶落樓梯被狙擊 鄧麗欣勸冷靜：都係扶一扶啫

古天樂與宣萱這對螢幕情侶近年成為同事，更因合作電影《尋秦記》再度吸納大批CP粉，近來甚至與快餐店合作推出合唱情歌齊齊「搵真銀」。古天樂與宣萱外形合襯，加上傳緋聞多年，縱然雙方都曾否認戀情，更強調不可能發展成情侶，但仍有瘋狂CP粉希望二人「戲假真做」。近來Threads更出現大批幻想過度的瘋狂CP粉，狙擊不同與古天樂合作的女藝人，有指早前鄭秀文在一個圈中聚會與好友古天樂互動，卻被CP粉鬧到刪post，就連郭羨妮也遭針對，因被古天樂扶落樓梯而引起部份瘋狂CP粉不滿。今日（26日）古天樂旗下藝人鄧麗欣到馬場出席活動，被問及此事，也勸CP粉冷靜。

鄧麗欣勸古天樂宣萱CP粉勿太激動

講到老闆古天樂再推新歌，與宣萱合唱《無時空之戀》，鄧麗欣表示已看過宣傳片，大讚二人之間的氣氛非常甜蜜，她也期待欣賞新歌MV。古天樂和宣萱等一眾《尋秦記》演員早前齊齊出席金像獎頒獎禮，卻因古天樂被影到扶郭羨妮落樓梯，竟惹來「古宣CP粉」不滿，鄧麗欣認為古天樂是出於紳士風度才會扶郭羨妮，也明白CP粉很想維護自己心中的CP，但扶女士是值得欣賞和鼓勵的行為，粉絲也不需要太激動，「都只是扶一扶，如果我跌倒但身邊個男仔唔扶我，反而會覺得他怪怪哋。」對於網上瘋傳古天樂有一拍拖十多年女友，更指女方已婚生仔，鄧麗欣表示近來專注畫畫未有留意八卦消息。

此外，對於有網民指她和好友吳雨霏的樣子越來越像，鄧麗欣不認為二人外表相似，可能大家是好朋友，在氣質上會相像，並謂吳雨霏比她更忙，大家不是經常見面，但有保持聯絡。

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鄧麗欣欣賞MAMAMOO成員華莎

談到今日活動中另一位嘉賓、韓團MAMAMOO成員華莎，她表示很欣賞對方，讚她在台上很有爆發力，令她也得到很多啟發，希望有機會見面。

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鄧麗欣下月將舉行畫展

鄧麗欣將於下月中舉行畫展，這陣子幾乎都在閉關畫畫，預計展出超過十幅作品，因為都是全新作品，要由零開始去畫，直言早前壓力很大，怕趕不及完成，幸好現在已完成得七七八八，「上次是自己的畫展，畫咩都得，今次有目標，作品都會作販賣，收益會用作慈善用途，希望賣得越多越好。（叫定男朋輩認投？）未諗到這個部分，現在只想畫多些畫，下一步再諗。」又說在專心畫畫這段時間，差不多是廢寢忘餐，有時連訊息也很晚才回，感謝男友體諒，給她時間和空間。

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