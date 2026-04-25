古天樂宣萱「情侶檔」出合唱歌搵真銀 《無時空之戀》MV預告曝光Sweet爆 滿足CP粉幻想

古天樂（古仔）於今年愚人節推出新歌《世紀大騙局》，當時因為網上流傳與宣萱在沙灘十指緊扣的照片，一度傳出古天樂與宣萱拍MV，沒料到《世紀大騙局》推出時，未見二人身影，只以Q版公仔出現。不過驚喜原來在後頭，昨日（24日）古天樂與宣萱分別在社交網上曝光與快餐店合作推出的合唱歌《無時空之戀》預告，在網上造成哄動。看來早前瘋狂CP粉於網上的過激行為惹怒拍檔郭羨妮的風波，完全無阻古天樂與宣萱繼續以「情侶檔」之姿「搵真銀」。

古天樂宣萱預告開直播

古天樂今年再度在音樂界活躍，繼情人節推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，愚人節曝光新歌《世紀大騙局》後，昨日再投下震撼彈。古天樂與宣萱在網上公開的片段，分別以自己的鏡頭出現，並預告《無時空之戀》MV將於明晚（26日）9時30分首播，以及在MV公開15分鐘後開直播與網民見面。

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古天樂與宣萱對望流露笑容

古天樂在IG分享影片似乎是花絮，望住宣萱流露笑容，卻只簡單留言：「我同宣萱第一次出合唱歌《無時空之戀》正式推出」。相反宣萱在Threads上表示：「A surprise for you all！我同古仔第一次合作，唱左首新歌 《無時空之戀》，睇完 MV，到時話返我知唱成點」，而影片則聽到宣萱歌聲，並與古天樂在維港夜景下深情相擁，畫面充滿電影感。而歌曲的填詞人黃偉文亦在IG宣傳歌曲，留言表示：「今年忍得最辛苦嘅秘密。」

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古天樂與宣萱新歌MV文案盡顯宿命感

官方發布的MV宣傳文案，更進一步點燃了CP粉的期待，文案充滿了宿命和浪漫的色彩，完美呼應了歌名《無時空之戀》：「有一種命定的緣份，叫古天樂與宣萱」、「緣份，讓千年前的遺憾得以圓滿。 當年他策馬遠行，她含淚相送； 千年之後兩人再度相遇，一眼認出彼此，記憶瞬間甦醒。」、「這一次，兩位都不再遲疑，不再退縮，在命運面前緊緊相擁。」、「打破宿命，只為兌現一句 —— 約定你！」這段文字似乎暗示了MV將講述一個關於錯過與重逢、跨越時空的愛情故事，讓歌曲的主題更顯深刻。

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古天樂宣萱緋聞變宣傳手法

不少網民睇完古天樂跟宣萱這對「國民CP」世紀合體的《無時空之戀》MV預告後，反應極為熱烈留言：「OMG！我心臟跳到好快」、「天啊大癲！係合唱！」、「20幾年啦，CP粉從來未敢諗過嘅嘢，今年全部得到晒」，認為二人今次合作是「有生之年」系列，完全超乎想像。更有不少粉絲笑指古天樂跟宣萱：「唔怪得之最近咁多緋聞，話你哋秘密結婚生仔，原來係拍MV」、「希望你們真的在一起」。不過亦有部份古天樂的粉絲認為，二人現實多次否認戀情，並非真情侶，近來卻常以「情侶檔」姿態工作，成為CP粉過度幻想的推手之一，擔心會像近日周殷廷(YT)與陳凱詠(Jace)自炒緋聞宣傳一樣，惹來網民反感。

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古天樂與宣萱CP粉激嬲郭羨妮？