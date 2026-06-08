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李家鼎提已故前妻施明落淚：我永遠愛佢 怒斥長子李泳漢「畜生」 罕爆離婚真相與借錢有關

影視圈
更新時間：21:58 2026-06-08 HKT
發佈時間：21:58 2026-06-08 HKT

81歲的李家鼎（鼎爺）自前妻施明離世後，身心大受打擊，一度暴瘦令人憂心。日前，李家鼎到《愛‧回家之開心速遞》廠景探班兒子李泳豪，並接受TVB娛樂新聞台訪問，除了罕有地詳述對施明離世的崩潰心情，更再度怒斥長子李泳漢是「畜生」、「仆X」。談及前妻施明更不禁落淚，表示永遠愛施明，透露曾夢見對方。

李家鼎增磅十多磅走出陰霾

李家鼎現身電視城獲多位同事問好，到訪服裝間時更向同事表示「煙仔都戒埋」，同事都大讚他叻仔。其後李家鼎在走廊遇上羅樂林，對方祝他身體安好，更指到這個年紀，健康才是最重要。

訪問中，李家鼎精神看來不錯，主持亦提到他比之前「靚仔返晒，肥返晒」。李家鼎透露自己之前曾不想吃東西，現時心情好轉，重了十多磅，胃口亦好了很多。

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李家鼎未見施明最後一面成最大遺憾

當被問及得知施明離世時當下的心情，李家鼎不禁悲從中來，直言當時整個人完全崩潰：「崩潰，個人完全崩潰。成個畫面花晒，個頭痹嘅。」他坦言，最令他遺憾和憤怒的，是未能在施明臨走前見她最後一面。李家鼎將矛頭直指長子李泳漢，怒氣沖沖地說：「冇得追究，呢個畜生嚟㗎，唔講啦！」他透露：「臨走前嗰九個月，呢個衰仔呢，隔住咗（不讓其他人探施明），睇佢唔到。我最遺憾就係佢最後（見佢唔到）。」李家鼎愈說愈激動，咬牙切齒地憶述：「係佢仆X，同我講……好嬲。我想起身摑死佢，但我收返，我驚我情緒失控。」

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李家鼎對施明示愛：我永遠愛佢

講到摯愛施明，李家鼎流下男兒淚，深情地說：「我永遠愛佢。」他哽咽續說：「佢應該知道我點對佢。」李家鼎指，在施明離世後曾夢見她一次，而在她生前，只要一有時間就會去探望。他本來想帶施明去旅行，完成她的心願，可惜醫生指施明的情況不能上飛機，最終未能成行。

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李家鼎曾八度挽救婚姻

雖然施明有著「大小姐脾氣」，但李家鼎一直對她無限包容。李家鼎強調一生只愛施明，表示：「第一次，愛嘅女人係嗰個，結婚係嗰個，離婚都係嗰個。」提到當年離婚的原因，李家鼎無奈透露，施明因誤信親戚讒言，誤會他不肯借錢，因而對他產生極大怨恨。儘管他多番解釋，對方亦不願聆聽。為了挽救這段婚姻，他曾先後挽救了八次，更在1998年7月特意飛往洛杉磯求復合。被問到何時才決定放棄，李家鼎堅定地說：「我現在都冇放棄。」

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