李家鼎驚喜現身「初戀Cafe」 《香港八一》「李威」再現 網民：鼎爺係咪客串《愛回家》

TVB金牌甘草演員「鼎爺」李家鼎驚喜現身處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》的拍攝現場「初戀Cafe」，由於其細仔李泳豪在劇中是「初戀Cafe」員工，網民都期待他們父子在劇中合作，紛紛留言問李家鼎是否會客串演出《愛‧回家之開心速遞》。李家鼎細仔李泳豪在IG分享與爸爸、羅樂林及鍾志光的四人合照，並興奮留言：「銀禧小食店李威突擊出現在初戀Cafe 」，瞬間勾起觀眾的集體回憶！

「李威」穿越時空現身《愛回家》？

李家鼎於80年代經典處境喜劇《香港八一》至《香港八六》系列中，飾演「銀禧小食店」伙計「李威」一角，形象深入民心。事隔40多年，李泳豪的帖文巧妙地讓「李威」這個經典角色「穿越」到《愛回家》的「初戀Cafe」，引來不少粉絲留言表示期待，紛紛猜測李家鼎是否會以「李威」一角客串《愛‧回家之開心速遞》，為即將迎來大結局的劇集再創經典場面。從照片中可見，81歲李家鼎身穿牛仔外套，雖然仍然消瘦，但精神矍鑠，狀態甚佳，與同場的羅樂林、鍾志光及兒子李泳豪笑容滿面，氣氛融洽。

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李家鼎走出家庭風波陰霾狀態好轉

近來李家鼎的家庭狀況備受關注。自從李家鼎前妻施明離世，三父子的糾紛就鬧過不停，早前李家鼎更明言與大仔李泳漢已脫離父子關係。近來李泳漢更遠赴印度拜佛，已久未公開談論家事。目前，李家鼎的起居主要由細仔李泳豪及其太太Agnes照顧。李家鼎早前受訪時曾公開大讚兒子和媳婦對他照顧得無微不至，讓他倍感安慰。如今李家鼎不僅身體狀況好轉不少，更重投幕前與細仔李泳豪拍YouTube影片，更疑似客串劇集演出，可見在兒子的悉心照料下，生活過得相當愉快，已走出昔日的家庭糾紛陰霾。

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