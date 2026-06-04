李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家

自施明離世後，李家鼎（鼎爺）一家爆出連串風波。 鼎爺日前接受《東周刊》獨家專訪時，痛心疾首大罵大仔李泳漢為「仆X仔」逾10次，更憤而宣布脫離父子關係。然而，事件主角李泳漢至今一直未有現身正面回應，更被《星島頭條》揭露他早已悄悄「潛水」離港，遠飛印度拜佛修行，企圖藉佛門清淨地洗滌心靈，且事後亦未有隨旅行團一同返港，行蹤備受關注。

李泳漢印度拜佛犯下佛門大忌

《星島頭條》獨家獲得李泳漢在當地的最新影片片段，證實他確實仍身處印度，並試圖挑戰完成「繞塔11111圈」的苦行創舉。然而，片段中神情呆滯的他，竟被目擊行錯方向，以逆時針（左繞）方式繞塔而行，直接犯下佛門大忌。據同行之人透露，他不僅行為異常，更不時在現場大聲傾電話甚至激動喊叫，疑似與老婆嚴佩鈺（Conny）吵架，引來旁人側。

李泳漢神情怪異精神狀態令人擔憂

現場目擊者進一步透露，李泳漢當時雙眼無神、目光空洞，且腳步極為緩慢，全程神情顯得相當怪異。當周遭一眾虔誠善信都依循順時針右繞佛塔時，他卻突然停下腳步，對著佛塔自言自語，隨後更特立獨行地逆流而轉。這種種怪異舉動，令外界質疑李泳漢的精神狀態疑似亮起紅燈，情緒狀況十分令人擔憂。

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李泳漢作風孤僻與善信完全不合群

根據同行的善信透露，李泳漢在印度拜佛期間與大隊完全不合群，經常獨自一人遠離人群，作風顯得相當孤僻。大部分時間他都只顧低頭看手機，對周圍莊嚴的法會活動顯得漠不關心，與現場虔誠的氛圍格格不入。該善信更爆料指，李泳漢不時在佛寺場內講電話，聲量極大，期間更一度大聲喊叫、語氣激動，疑似與電話另一端的太太嚴佩鈺（Conny）發生激烈爭吵，情緒顯得極不穩定。

根據佛教教理，善信繞佛塔必須以順時針右繞，象徵「順應佛法、隨順法性、順天而行」；相反地，逆時針左繞則代表「逆佛法、背道而馳」，屬於極不恭敬的「非法」行為，這不僅會令修行功德全失，反而會產生極大的罪業與過失，甚至折損自身福報。加上佛塔周圍常有護法神守護，逆行之舉被視為對佛陀的大不敬，容易觸怒神明，恐導致行者運勢受阻、往後障礙叢生。

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