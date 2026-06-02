李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈

自施明離世後，李家鼎（鼎爺）一家爆出連串風波，早前大仔李泳漢與細仔李泳豪兩兄弟隔空開火，互相公開錄音，火藥味極濃；及後，又爆出李家鼎的圈外女友，原來正是TVB小生馬貫東的媽媽Viva。日前，事件更進一步升溫，李家鼎接受《東周刊》獨家專訪時大罵李泳漢「仆X仔」逾10次，更痛心疾首地宣布脫離父子關係：「李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」並表明絕不原諒對方。事件爆出後，大仔李泳漢一直未有現身回應，原來他早已「潛水」離港，遠飛印度拜佛。

李泳漢離港赴印度拜佛

李家鼎大仔李泳漢近來一反常態，未有再現身回應家事，原來他早已「潛水」離港，遠飛印度拜佛。適逢早前佛誕，信奉佛教的李泳漢選擇隨香港密宗寧瑪派白玉佛法中心組團，於5月23日至6月2日前往印度南卓林寺，參加年度噶瑪竹卻法會。據悉，參加者需自行購買機票（來回約港幣$5,300），並繳付港幣$4,800代辦當地行程及住宿。李泳漢已於5月23日晚乘夜機出發，經過約6小時飛行，於5月24日抵達印度。

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李泳漢神情憔悴、行徑怪異

翻查白玉佛法中心的官方Facebook，在多張法會照片中，均清晰捕捉到李泳漢的身影。相片中見到他披上僧袍，一身佛教信徒打扮，但神情憔悴，明顯消瘦，與一眾參加者在寺內盤膝席地而坐，專注聽法。有同行團友透露，李泳漢在印度期間行為略顯怪異，常常獨自一人望著遠方發呆，神情恍惚且作風孤僻，十足「獨行俠」，未知是否因家中近日連番決裂風波而心煩意亂。

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李泳漢獨留印度挑戰繞塔11111圈

該法會在日前已經結束，其他香港參加者已在6月2日返港。據知，李泳漢並沒有跟隨大隊離開，目前仍留在印度，並於當地一座名為「Mingyur Dorje Stupa」的大佛塔進行苦行。該佛塔體積巨大，世界各地信眾都會前往繞塔。在佛教傳統中，順時針右繞佛塔被視為淨化業障、消除無始劫來罪業、逢凶化吉及遠離怨敵魔障的修行方式。

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李泳漢撇低太太獨自修行

李泳漢是次修行的目標，是挑戰完成繞塔11111圈。由於印度天氣酷熱暴曬，日間信眾大多避暑休息，主要於黃昏約6時開始繞塔，至晚上11時左右結束，每日約完成300圈。即使不吃不喝全速繞行，一天最多亦只能完成約500圈；若要完成11111圈，最少需在當地逗留約一個月時間。

知情人士透露，李泳漢並非每年都去印度，通常隔兩三年才出發一次，此行主要目的是祈福修行。過往他習慣在當地逗留約一個月才自行回港，而且每次都不帶太太，選擇獨自出行修行。

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