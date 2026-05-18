肥媽登台不忘炮轟無業李泳漢：香港邊有搵唔到嘢做？ 再扯火暗寸唔做嘢「我小學都未畢業呀」

肥媽（Maria Cordero）早前為好友李家鼎（鼎爺）出頭，公開怒轟鼎爺大仔李泳漢將老父當作「人肉提款機」，直斥對方無良心。事件發酵多日，肥媽的怒氣似乎仍未平息！日前她現身《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》時，在台上不點名再度「開火」暗寸李泳漢，霸氣表示：「四十幾歲搵唔到嘢做！我小學都未畢業！」火藥味極濃！

肥媽狂爆金句借《中年好聲音》暗批李泳漢

日前肥媽參與著名填詞人鄭國江的慈善騷《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》。演出中段，肥媽在台上與觀眾互動炒熱氣氛，她先主動提及自己擔任評判的TVB節目《中年好聲音》，問台下觀眾有沒有收看，觀眾大嗌「有」。肥媽談及台下有不少《中年好聲音》的參賽者，隨後肥媽便指桑罵槐地說：「所以香港係冇懷才不遇㗎，邊有搵唔到嘢做㗎？」

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肥媽：我小學都未畢業！

語畢台下報以熱烈掌聲，肥媽轉身後卻臉露不悅，越講越激動地怒斥：「四十幾歲搵唔到嘢做！我小學都未畢業！香港點會搵唔到嘢做？你真係點我咩？」明顯將矛頭直指李泳漢早前流出錄音中的「金句」：「『我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做銷售員都唔請！』」肥媽隨後補充，《中年好聲音》帶挈了不少參賽者增加收入，直言「而家香港咩環境？個個有工開喎！」力證只要肯做就一定有出路。

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