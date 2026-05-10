肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗

肥媽（Maria Cordero）今晚（10日）出席一個母親節活動，她表示昨日（9日）已和家人慶祝母親節，指他們各有家庭，正日就讓他們自己家庭慶祝。肥媽昨日提到李家鼎被大仔李泳漢當「人肉提款機」一事非常勞氣，今日再講此事時仍怒氣不減。

肥媽指李家鼎縱仔

肥媽指李家鼎為此喊了幾次，她亦忍無可忍，對於網民力撐她講得有道理，肥媽說：「我無睇，但我是講得有道理，一早叫佢（李家鼎）放手，佢唔放。你對人咁好，佢咪當你臭四！當你有用咩？畀就永遠唔會夠，由細個縱到而家，縱壞咗。你一直養佢，唔做都有錢，佢又點會做嘢？我同鼎爺講咗好多次，但佢一時話啲孫要交學費，一時又話個仔唔夠，我心諗個仔都有自己家庭，唔夠咪使少啲。」

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肥媽指鼎爺向她求工作機會

肥媽續指：「鼎爺好慘，我睇咗咁耐、忍咗咁耐，但佢好有品，唔講屋企嘢，只會『鞋鞋』聲，問我有冇嘢做，要搵多啲，要幫（李泳漢），話他們邊夠（使費），所以他真係幫咗個仔好多。我聽咗咁耐都冇出聲，睇到都心傷，見佢個人瘦哂，捱到手都震埋，今日聽到呢啲說話仲唔出聲？聽到他老人家喺電話喊，真係心傷。」

肥媽斥李泳漢無良心

肥媽又指李泳漢非常無良心，不明白為甚麼媽媽施明離世10日才告訴爸爸，指李家鼎非常愛施明，大家聊天時很多時都會提起施明，就連吃東西都會說施明喜歡吃甚麼，「佢哋係兩兄弟，又唔係殺父仇人，點做得出唔畀爸爸知施明走咗，佢死咗10日都唔知，突然知道死訊，累到佢老人家落哂形，無良心到不得了！」

對於李家之間的錢銀轇轕，肥媽指他們之間的錢銀轇轕一定不少，問她覺得可有化解紛爭的方法？她冷笑說：「係化都係佢個仔去化，或者佢攞唔到層樓，要老竇簽名都可以化嘅，都是為錢啫，為孝心咩！（如果層樓給了李泳漢，李家鼎就可以不理？）佢而家都可以唔理，晨早就可以唔理啦！」

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肥媽籲鼎爺照顧自己

問到是否贊成李家鼎立遺囑？肥媽認為老人家不應想立遺囑的事，覺得要先好好照顧自己，照顧好自己才能照顧其他人，她以搭飛機時需要戴氧氣罩做例子，稱要幫自己戴好再幫小朋友，「老咗邊個會理你？都是要自己理自己先，最重要夠錢理自己先，然後先幫人，自己周街去撲，佢有多謝你同感激你咩？無呀！唔識感恩嘅人都費時理佢，我都未聽過會有仔申請禁制令唔畀老竇、細佬睇阿媽，我唔知呢啲咩法律。」肥媽指之前李家鼎曾打電話給她，她亦請對方不要太傷心，要好好照顧自己，直言見到他手震到連公仔麵都吃不到，表示之後會再聯絡李家鼎，煲湯給他飲。

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