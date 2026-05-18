李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門

李家鼎（鼎爺）家庭糾紛演變成全城熱話，大仔李泳漢不僅與父弟決裂，其「惡鄰」行徑更引發多位鄰居聯署爆料。有自稱「苦主」的鄰居日前向《東周刊》求助，指控李泳漢長期大吵大鬧，甚至曾發生家暴，嚴重滋擾鄰里。他們憤怒地揭露，李泳漢在鏡頭前「扮孝順」，私下卻是另一副模樣：不僅游手好閒、時常飲酒發脾氣，更曾對家傭惡言相向。鄰居們證實，李家鼎常上門給予生活費，但換來的卻是恐怖的叫囂，更曾親耳聽見李泳漢大喊「要斬死佢爸爸」，令他們極度恐慌。儘管已多次輪流報警，但問題依舊未解，迫使他們只能向傳媒求助，令這宗家醜的負面形象進一步升級。

李家鼎指責李泳漢夫婦苛索金錢

隨著前妻施明於今年3月病逝，81歲的李家鼎終於忍無可忍，踢爆與大仔李泳漢多年來的經濟矛盾，令爭產風波正式檯面化。李家鼎公開指責大仔夫婦多年來不事生產，將他當作「人肉提款機」，每月榨取至少5萬元生活費，至今已花費超過200萬元。李家鼎更流出多段錄音，揭露大仔曾以惡劣語氣威脅追討金錢，甚至手執屋契恐嚇老父「剪你條脷」。面對被榨乾的慘況，李家鼎直言晚年生活拮据，為求自保及防止資產被奪，他已委託細仔李泳豪全權接管其財政與法律事務，正式與大仔斷絕經濟支援。

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李泳漢反擊指弟弟李泳豪軟禁老父

面對老父與親弟的聯手夾擊，大仔李泳漢亦展開反擊，發布短片指控細仔李泳豪夫婦「軟禁」李家鼎，並利用經濟封鎖操控老父。大仔反指細仔奪取了父親戶口中的340萬元，更稱對方「鋪好路整死我」。對此，細仔李泳豪火速澄清錄音內容遭惡意刪減，並反揭施明在留院期間，其信用卡竟出現多筆不明帳目，懷疑遭人盜用，導致李家鼎至今仍要代償卡數。這場涉及爭產、不孝、盜用資產及鄰里糾紛的「李家大鬥法」已演變成羅生門，昔日同住的兄弟正式決裂，細仔更強調目前家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」，關係徹底無法修補。

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