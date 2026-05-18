Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-18 HKT

李家鼎（鼎爺）家庭糾紛演變成全城熱話，大仔李泳漢不僅與父弟決裂，其「惡鄰」行徑更引發多位鄰居聯署爆料。有自稱「苦主」的鄰居日前向《東周刊》求助，指控李泳漢長期大吵大鬧，甚至曾發生家暴，嚴重滋擾鄰里。他們憤怒地揭露，李泳漢在鏡頭前「扮孝順」，私下卻是另一副模樣：不僅游手好閒、時常飲酒發脾氣，更曾對家傭惡言相向。鄰居們證實，李家鼎常上門給予生活費，但換來的卻是恐怖的叫囂，更曾親耳聽見李泳漢大喊「要斬死佢爸爸」，令他們極度恐慌。儘管已多次輪流報警，但問題依舊未解，迫使他們只能向傳媒求助，令這宗家醜的負面形象進一步升級。

李家鼎指責李泳漢夫婦苛索金錢

隨著前妻施明於今年3月病逝，81歲的李家鼎終於忍無可忍，踢爆與大仔李泳漢多年來的經濟矛盾，令爭產風波正式檯面化。李家鼎公開指責大仔夫婦多年來不事生產，將他當作「人肉提款機」，每月榨取至少5萬元生活費，至今已花費超過200萬元。李家鼎更流出多段錄音，揭露大仔曾以惡劣語氣威脅追討金錢，甚至手執屋契恐嚇老父「剪你條脷」。面對被榨乾的慘況，李家鼎直言晚年生活拮据，為求自保及防止資產被奪，他已委託細仔李泳豪全權接管其財政與法律事務，正式與大仔斷絕經濟支援。

相關閱讀：李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光

李泳漢反擊指弟弟李泳豪軟禁老父

面對老父與親弟的聯手夾擊，大仔李泳漢亦展開反擊，發布短片指控細仔李泳豪夫婦「軟禁」李家鼎，並利用經濟封鎖操控老父。大仔反指細仔奪取了父親戶口中的340萬元，更稱對方「鋪好路整死我」。對此，細仔李泳豪火速澄清錄音內容遭惡意刪減，並反揭施明在留院期間，其信用卡竟出現多筆不明帳目，懷疑遭人盜用，導致李家鼎至今仍要代償卡數。這場涉及爭產、不孝、盜用資產及鄰里糾紛的「李家大鬥法」已演變成羅生門，昔日同住的兄弟正式決裂，細仔更強調目前家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」，關係徹底無法修補。

相關閱讀：李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
23小時前
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
23小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
12小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
1小時前
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
2026-05-16 18:03 HKT
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
2小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
的士撞斃過路男子。梁國峰攝
東涌六旬男途人捱的士撞 送院不治
突發
1小時前