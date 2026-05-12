李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢和細仔李泳豪的家庭糾紛近日越爆越激烈，因淪為大仔李泳漢夫婦「人肉提款機」的李家鼎公開錄音，自揭多年來被榨乾7位數身家。其後李泳漢反擊公開多段影片及錄音，指李泳豪及太太現正軟禁李家鼎，不僅對爸爸態度極其惡劣，還處心積慮要整死自己，那就沒有人跟他爭家產。

錄音事件與大新抱Conny嚴佩鈺有關

結果李泳豪絕地反擊親自拎出完整無刪減版錄音，揭開哥哥李泳漢真面目，李泳豪更坦承錄音屬實，只不過內容經過刪剪再分段式抽出來抹黑，他又稱：「因老竇不斷畀錢哥哥，在屢勸不聽情況發生父子爭執，所以語氣比較重。」李泳漢至今未有再現身，亦未有提及過手上錄音的來源，李泳豪今日回覆傳媒，錄音事件與大嫂Conny嚴佩鈺有關。

相關閱讀：李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦

李家鼎誤墮大新抱Conny嚴佩鈺設局

李泳豪坦言一切源於李家鼎誤墮大新抱Conny嚴佩鈺的設局：「老竇之前用開部Android機，舊年6月佢想我哋幫佢處理電話嘅嘢，用iPhone方便啲，咁啱佢部電話爛咗，所以佢咪轉用iPhone。點知老竇用唔慣蘋果嘅system，用咗兩個月就搞到hang機，咁啱嗰日我同太太要開工，鼎爺又冇同我哋講，部新手機hang機，大嫂Conny知道後就主動講︰『老爺，我幫你整啦！』，跟住就攞咗部機走，到而家都冇攞返部機返嚟，呢個就係原因。」李家鼎曾以「人無三尺高，肚裏三把刀」來形容大新抱Conny嚴佩鈺，指她與李泳漢「一哭二鬧三上吊」，利用施明作為擋箭牌，不斷向他施壓：「佢講唔掂我就搵個老婆，老婆都講唔掂我，佢就死𦧲，佢搵個老母做扶手棍。佢好古惑，硬唔得就軟，一哭二鬧三上吊嗰啲。」

相關閱讀：楊思琦因前男友李泳豪家變風波翻身有望 與吳帥舊情再掀爭議繼續被轟拜金？ 網民：一單還一單

Conny嚴佩鈺婚前是半個圈內人

Conny嚴佩鈺在2016年與李泳漢結婚並育有一子兩女，Conny嚴佩鈺婚前是半個圈內人，她曾分享江華助手的往事並貼出多張以菲林相機拍攝的《尋秦記》幕後花絮，記錄了古天樂、林峯、江華、宣萱及郭羡妮等巨星在顏值巔峰時期的風采：「當時還沒有數碼相機，不能盡情影好多照片紀錄，全部用菲林拍攝紀錄下來，十分懷念出埠拍攝日子，值得回味。」在施明出殯當日，Conny嚴佩鈺的表現成為了外界關注的焦點，儘管場面哀傷，但Conny嚴佩鈺全程神情輕鬆，臉上甚至帶著微笑，一度惹來外界異議。到了施明火化儀式結束後，Conny嚴佩鈺一反常態，情緒崩潰，哭得梨花帶雨，與前一天的平靜模樣形成強烈對比。後來再爆出Conny嚴佩鈺在施明去世前10天，在名店CHANEL開心購物，還有網民發現Conny嚴佩鈺曾於二手平台上變賣施明生前使用的醫療床，面對排山倒海的負面評論，Conny嚴佩鈺已將其個人Facebook封鎖，只限朋友才可看。

相關閱讀：81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔