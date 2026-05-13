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李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光

影視圈
更新時間：17:30 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-13 HKT

自資深藝人施明離開後，李家鼎（鼎爺）一家陷入全城熱議的「李家風暴」。大仔李泳漢與細仔李泳豪兩兄弟的矛盾正式浮出水面，爭產風波鬧得沸沸揚揚，連薛家燕、肥媽、鄧兆尊及伍仲衡等圈中好友都相繼發聲，而鼎爺在風波中的身體狀況亦令外界極為憂慮。隨着事件發酵，李家昔日的相處片段被網民瘋傳，其中李泳漢2016年的婚禮影片及兩父子同台對嘴的片段，更揭示了這段家庭關係中鮮為人知的一面。

李家鼎爆大新抱Conny真正身份

其中李泳豪YouTube頻道中一段2016年李泳漢結婚的影片再度成為焦點。片中鼎爺在台上致辭時感觸良多，並對大新抱Conny（嚴佩鈺）讚不絕口，他表示：「多謝咁多位夾錢請我個仔娶太太，我都老懷安慰，等咗30幾年終於有杯茶飲。」。席間，鼎爺更親自揭開大新抱的真正身份，原來她是鼎爺的騎馬學生，兩家人早有淵源。此外，鼎爺在婚禮上亦不忘對兒子「訓話」，直言男人出糧不應只給太太「一點點」，最少要給三分之二，更放話：「我講嘅！」似乎在提醒泳漢要對家庭負責，而該影片因湧入過多謾罵留言，李泳豪目前已關閉留言功能。

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李家鼎跟大仔火藥味濃

另一條備受關注的影片是2019年兩父子回母校聖保羅書院出席籌款活動。當時泳漢正跟隨父親學廚，兩父子受訪時，泳漢自豪表示遺傳了父親的廚藝DNA，卻遭身旁的鼎爺當場黑面反駁：「食嘢嗰啲DNA呀？」雖然隨後鼎爺補鑊讚大孖有煮食天份，但訪問期間仍不斷「開火」。

李家鼎鬧大仔死牛咁大隻

當記者稱讚泳漢有口福時，鼎爺竟嘲諷兒子「死牛咁大隻」；泳漢以「賣花姑娘插竹葉」自嘲無份食，鼎爺隨即火起，邊拍打兒子面頰及胸口邊數落：「你唔好咁折墮，你尋日食咗啲乜？前晚食生滾燉雞！仲有專機飛過嚟嘅榴槤！你仲話插竹葉？插到你成隻浮屍咁？」甚至指責泳漢連孫仔孫女的那份餐點都吃掉，語氣極重。這段昔日片段如今再被翻出，網民紛紛議論鼎爺對兩名兒子的態度差異，亦感嘆這家人的關係早在多年前已充滿火藥味。

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