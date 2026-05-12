李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢和細仔李泳豪因為施明的離世而掀起家庭糾紛，李家鼎不惜自揭開家庭瘡疤，公開錄音力證自己淪為大仔李泳漢夫婦的「人肉提款機」，多年來被榨乾7位數身家，李家鼎更一度爆喊表示：「而家衰到問人借返轉頭。」為免自己的遺願被忤逆子扭曲，李家鼎公開確立細仔李泳豪作為其財產執行人。

吳家樂透露李家鼎的健康最新狀況

近年李家鼎的健康屢傳出現問題，身形出現「斷崖式」暴瘦，他曾表示患上「慢性腸胃炎」及血氣不足，更一度因為貧血而需要入院接受輸血。施明離世後，李家鼎難抵打擊致健康下滑，體重跌至僅得120磅變紙板人，情況令人擔心。昨晚（11日）吳家樂透露李家鼎的健康最新狀況。

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李家鼎目前狀況終有好轉

吳家樂和鄧兆尊昨晚在YouTube節目《娛樂好好玩》談及李家鼎三父子近日的家庭糾紛，他們均表示始終是別人的家事，所以不方便評論太多，但吳家樂表示私下曾與李泳豪聯絡並透露了李家鼎目前狀況：「李泳豪講咗一段說話畀我聽，我就同大家交代返，近排鼎爺嘅情況好返好多。好返好多嘅原因係話，佢開始肯食返啲嘢啦，佢鍾意食嘅嘢呢，就係鴨腿湯飯、燒味飯，但係呢鼎爺百厭唔肯食菜。所以豪仔太太煮啲菜要佢食，仲有煲返啲湯畀佢飲，呢一刻鼎爺係有返胃口，同埋肥返啲，塊面都有返啲肉。」吳家樂還說：「豪仔就交代咗阿鼎爺近排嘅情況，其實係好返啲㗎啦，多謝大家關心，不過畀啲空間阿鼎爺休息，調理返個身體，繼續作戰。」

吳家樂拒談楊思琦終於得到平反

鄧兆尊更表示希望大仔可以改變他的人生觀：「讀書少唔一定係做唔到嘢，畀心機嘅話，一樣可以做到嘢養到頭家，尤其仲有幾個小朋友，更加要做過好榜樣。」吳家樂還說：「幾多歲都可以唔做嘢，只係睇你願唔願意行出第一步，唔好講層樓，如果你肯良心發現，正正經經搵返份嘢做。」不過講到楊思琦被指終於得到平反，吳家樂一臉為難地說：「唔好講平唔平反，因為看睇住佢哋拍邊套劇拍拖，又睇住佢哋分手，我知得太多嘢，我唔想畀任何意見再挑起是非。」

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李家鼎近期健康狀況響起警號

李家鼎近年憑藉飲食節目《阿爺廚房》及《肥媽李鼎》系列迎來事業第二春，以精湛廚藝和霸氣形象深植人心。不過李家鼎近期健康狀況響起警號，被發現身形出現「斷崖式」暴瘦，有指李家鼎因工作過度操勞、食無定時，導致積勞成疾，證實患上「慢性腸胃炎」及血氣不足，更一度因為貧血而需要入院接受輸血，受腸胃病影響，李家鼎食慾大減，出現「易飽又易餓」的情況，令他原本壯碩的身材在短時間內激瘦超過20磅。除了腸胃問題，武打演員出身的李家鼎亦飽受舊患折磨，他透露因肌肉大量流失，導致膝蓋關節支撐力不足，出現嚴重的「骨磨骨」劇痛，嚴重時甚至「痛到企唔到」，連站立都成問題，令人十分擔憂。 李家鼎受前妻施明離世精神大受打擊，體重一度跌至僅約54公斤（約120磅），連以往中氣十足的聲線亦變得虛弱。