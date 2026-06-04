李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺

最近城中熱話離不開李氏家族的決裂風波，其中81歲李家鼎（鼎爺）的健康狀況更是成為全城焦點。早前鼎爺身形大幅消瘦，猶如紙片般單薄，令外界憂心忡忡。幼子李泳豪授權電台播出聲帶，透露父親早前營養不良。為求安心，泳豪火速安排老父入院接受全面且深度的醫學檢驗。慶幸的是，報告顯示除了長者常見的輕微退化外，五臟六腑並無大礙，算是不幸中之大幸。

李泳豪解決鼎爺營養不良問題

李泳豪坦言，李家鼎早前身體的確「唔係咁好」，又攰又營養不良，幸好現時情況已經回穩並陸續向好。李泳豪透露，由於老人家有時會像小孩般固執，偏愛烤肉如燒味等高脂食物，對綠葉植物相當抗拒，李泳豪夫婦便採取「軟硬兼施」的策略。太太負責鑽研合老爺胃口的美饌，同時嚴格督促他必須吞下大量高纖維蔬果；李泳豪則從旁剖析偏食的嚴重後果。在兩人日夜悉心監督與調理下，鼎爺順利解決營養不良危機，體能正逐步重回正軌，但仍要持續耐心調養。

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李家鼎堅持獨居

儘管大病初癒，性格倔強的鼎爺卻堅拒與子媳同住，執意維持獨居生活。泳豪解釋，父親暫時渴望保持獨立，不願成為任何人的包袱。鼎爺期盼藉由獨處來重新鍛鍊日常生活技能，堅持「凡事親力親為」，極力避免對旁人產生過度依賴：「佢而家都想自己一個人住，因為佢住嘅附近都有啲親戚喺度，如果我哋去開工嘅時候，親戚就會過去幫手照顧佢。咁我爹地亦唔想太多人照顧佢，佢都想仲係自己練習番好多嘢，盡量唔想依賴人。咁我都有同佢講過，遲啲等你OK嘅，我哋亦都可能會請個工人。」

李泳豪多謝湯盈盈為鼎爺煲湯

另外，李泳豪特別提到《愛·回家》劇組如同一個溫暖的避風港，上下皆對鼎爺的狀況表達了深切關心。同劇演員湯盈盈更是不時主動熬製滋補老火靚湯：「其實《愛回家》啲同事都好幫手，好似湯盈盈有陣時都會煲啲靚湯，叫我攞畀阿爺飲，個個都好關心鼎爺」。李泳豪亦透過今次機會，向全港市民以至海外支持他們的朋友致謝，他感恩大眾在風雨飄搖之際，依然對他們父子倆以及其太太給予無限量的支持與鼓勵，這份厚愛令他們銘記於心。

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