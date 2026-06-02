李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事

81歲李家鼎（鼎爺）日前在《東周刊》訪問中，怒罵長子李泳漢並宣布與其脫離父子關係。正當外界關注李家鼎的狀況時，他的細仔李泳豪今日（2日）在其YouTube頻道上載了與父親合拍的首條影片，溫馨互動打破外界疑慮，片中李家鼎開腔談及近況。

李家鼎獲李泳豪夫婦悉心照料下食慾大增

在影片中，李家鼎雖然身形偏瘦，但仍精神奕奕，與細仔李泳豪一同感謝外界關心。對於早前的家事風波，李家鼎雖未有直接提及，但言談間流露出對細仔及新抱林妤謙（Agnes）的疼愛和感激。他中氣十足地表示：「我有個細仔同細新抱照顧得我好好，關心到我、服侍我。我嘅健康呢，一日比一日極速咁好，好快好，因為佢哋對我太好！」

李泳豪亦透露，在他們夫妻二人的悉心照料下，李家鼎的健康狀況大有改善，更笑指以前胃口不佳的父親，現在一日能吃上四餐。李家鼎隨即笑著補充，新抱Agnes對他關懷備至，更會半帶強迫地讓他多吃一點：「又𠱁我，又迫吓我啦！哈哈哈……」

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李家鼎父子檔進軍YouTube

影片中，李氏父子也預告了未來YouTube頻道的精彩內容。李泳豪表示，許多觀眾都期待鼎爺能大展廚藝，鼎爺也爽快答應，更興致勃勃地說：「無所謂，鐘意就……我可以（煮）……圍頭菜、懷舊菜、新式煮法……」看來觀眾們將有機會在網上看到「鼎爺廚房」再現。

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李家鼎預告烹飪、講典故、重遊舊地

此外，針對觀眾對香港典故及電影歷史的濃厚興趣，父子二人計劃一同重遊九龍城等舊地，分享不同年代的回憶，更預告會談及九龍城寨的故事。而對於李家鼎引以為傲的騎術，李泳豪則表示基於安全考量，已「禁止」年過八十的父親再親身上馬。對此，李家鼎亦坦言：「而家年紀大，跌唔起喇嘛，八十幾，一跌落嚟就散晒。」雖然無法再策馬奔馳，但李家鼎對騎馬的熱愛依然不減。

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李家鼎怒罵長子李泳漢「仆X仔」？