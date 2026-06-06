Ian陳卓賢33歲生日會直擊 3千名Hellosss齊集會展慶生 驚爆粉絲集體「違規」

MIRROR 成員陳卓賢（Ian）將於6月9日迎來 33 歲生日。今晚（6日），約 3,000 名 Ian 的忠實粉絲「Hellosss」齊集灣仔會議展覽中心，為他提早舉辦一場溫馨爆棚的「Ian Azure Nexus Birthday Party 2026」生日派對！Ian 不僅在現場與粉絲大玩親密互動遊戲、深情獻唱，更感性分享自己的生日願望與心底話。

Ian飛吻福利引全場Hellosss尖叫

Ian 一現身生日會現場，隨即引起全場 Hellosss 的瘋狂尖叫。他首先與粉絲們大玩「Oh, This is Groove！」遊戲，雙方憑藉默契暗號做出各種逗趣手勢，Ian 期間更應要求做出「飛吻」動作，將現場氣氛推向首個高潮！

隨後，全場粉絲一同高舉「生日快樂」手幅並高呼「Happy Birthday」，為 Ian 送上暖心驚喜。深受感動的 Ian 隨即送上歌曲《抱抱無尾熊》，並開玩笑許下第一個幽默的生日願望：「今日的生日願望，就是大家不要唱生日歌。」

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幸運粉絲獲Ian合照及簽名海報

緊接著是粉絲最期待的互動環節。Ian 親自抽出了 8 位幸運兒，並分成兩組挑戰名為「When I look into your eyes, I can fully read your mind」的肢體動作猜題遊戲。勝出的一組幸運粉絲除了能獲得與 Ian 的珍貴合照機會外，更獲得了 Ian 的親筆簽名海報，羨煞旁人。

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「Ian Azure Nexus Birthday Party 2026」活動四大精華亮點

活動環節 精彩內容亮點 開場互動遊戲 玩「Oh, This is Groove！」暗號遊戲，Ian 罕有大派「飛吻」福利。 深情獻唱曲目 現場傾力演唱《抱抱無尾熊》及熱門代表作《留一天與你喘息》。 三層愛犬造型蛋糕 生日蛋糕上除了有 Ian 的 Q 版公仔，還特別加入了愛犬「雞髀」與「芝麻」的造型公仔。 溫馨謝幕歡送 派對尾聲 Ian 展現依依不捨，特意親自到大門口，一一送別在場 3,000 位 Hellosss。

Ian：本覺得生日很平淡，是大家賦予了這一天意義

在唱畢人氣歌曲《留一天與你喘息》後，Ian 站在台上深情剖白自己對生日的看法。他坦言，自己從小到大其實很少慶祝生日：

「我從小到大都覺得生日是一年 365 天中其中一天平凡的日子。小時候讀書時也沒有特別慶祝，純粹覺得這一天是值得紀念媽媽辛苦生自己出來。但自從有了大家（Hellosss）對我的這份愛，看見大家開心為我籌備生日展覽及生日會，真的很感謝你們。是你們讓我把原本覺得很平淡的事，賦予了非凡的意義。」

Ian 續說，自己以往不會有特別的生日願望，也未必會切蛋糕，但這幾年的生日願望裡全部都有粉絲的身影：

「這幾年的生日願望也有大家在內，希望大家開心、身體健康。希望大家無論日常有多少問題要面對，經歷不開心時刻，也能迎刃而解。我本身不是一個經常群體生活、也不喜歡熱鬧環境的人，但見到大家卻有種安心的感覺。希望每年見到對方也是值得紀念、珍惜的時刻。這也是今年生日會的最大意義。」

台灣小粉絲隔空喊話求開唱

活動中段，現場播放了由 Hellosss 歌迷會精心剪輯的生日祝福短片。影片中有多位來自不同地方的粉絲送上真摯祝願，其中一位來自台灣的小男孩更萌爆發問：「可以到台灣開演唱會嗎？拜託！」引起全場笑聲。

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粉絲集體「違規」大合唱生日歌

隨後進入切蛋糕儀式，大會送上精緻的三層高生日蛋糕，頂部除了有 Ian 的造型公仔外，更特意加上了他兩隻愛犬「雞髀」及「芝麻」的立體造型公仔，非常貼心。在全場大合照時，縱使 Ian 提過希望大家不要唱生日歌，但 Hellosss 仍忍不住發動驚喜，大合唱英文、中文及韓文三個版本的生日歌送給偶像。

在生日派對完結時，Ian 表現得十分不捨。為了答謝歌迷的支持，他宣佈將會親自移步到大門口，一邊歡送一邊親自送別每一位離場的 Hellosss，為這場充滿淚水與笑聲的 33 歲生日會畫上完美句號。

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