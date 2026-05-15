陳卓賢Ian獲邀赴羅馬私人晚宴演出全場氣氛爆棚 啟德演唱會加開三場

MIRROR成員陳卓賢（Ian）日前獲邀遠赴意大利，為香港某保險公司在羅馬舉辦的盛大年度晚宴擔任表演嘉賓，帶來一場難忘的音樂盛宴。Ian一連獻唱三首歌曲，包括廣受好評的代表作《正式開始》、《寧靜海》及《留一天與你喘息》，現場氣氛迅速被點燃，全場掌聲與歡呼聲此起彼落。表演期間，氣氛持續高漲，多位貴賓興奮地走到舞台前方，要求與Ian合照留念，Ian亦展現親和魅力，一邊演唱一邊拿起手機與觀眾自拍Selfie，將互動推向高潮，全場瞬間「high爆」，氣氛熱烈至極。不少員工表示，這是他們參與過最難忘的一次公司年度盛會，既感受到對頂尖人才的重視，亦享受了難得的跨文化娛樂體驗。

陳卓賢啟德個唱門票5.22公開發售

Ian表演後亦坦言好榮幸能獲邀獻唱：「看到大家這麼投入和開心，我自己都好high！希望這幾首歌能為大家的努力送上最好的鼓勵。」此外，Ian將於7月舉行的個人演唱會《IAN CHAN : GROWTH: LIVE 2026》反應極其熱烈，6場門票迅速售罄，昨日主辦方已宣布將於7月30日、31日及8月1日在啟德體藝館加開三場，連同原定場次合共9場，充分展現其在香港樂壇的超高人氣！加開三塲門票亦將於5月22日上午10時於快達票（HK Ticketing)公開發售。

