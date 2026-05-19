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陳卓賢Ian啟德騷加開3場 提醒觀眾「8時23分」揭幕別具意義

影視圈
更新時間：19:15 2026-05-19 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-19 HKT

MIRROR成員陳卓賢（Ian）首個於啟德體藝館舉行的個人演唱會《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》，原定六場門票火速售罄，最後正式宣佈加開三場（7月30、31日及8月1日）。演唱會每晚準時於晚上8時23分揭幕，這個對Ian今年2026年別具意義的時刻，提醒樂迷準時入場，與Ian一同走上「成長」的旅途，加場門票將於5月22日公開發售。

陳卓賢積極籌備互動環節

對於觀眾的熱烈支持，Ian透露已與導演細榮積極籌備互動環節。他表示：「很感謝大家的支持。這次演唱會，每晚上都會有些不同的環節，還有一些驚喜。我最近寫了一些新歌，讓觀眾有很高的參與度。希望大家入場後，不止是觀看和聆聽這個演唱會，而是一起參與、一起創造一些難忘的回憶。」Ian目前正全力綵排，務求以最佳狀態與大家見面，為每位入場觀眾帶來一場值得享受的演出。

陳卓賢和歌迷一起面對成長

演唱會以《GROWTH》為主題。Ian特別強調，這並非單純宣告「我已經成長了、不同了」，而是希望與大家一起面對成長這件事。他說：「成長是我們每一個人都要面對的事。成長當中包含很多顏色、情緒，以及很多不同的階段，這是大家一起經歷的。所以這次選擇『Growth』為主題，就是想與大家一起重溫，或者一同探討這個題目……我自己也一直在成長，我相信世界上每一個人其實都一直在成長，所以我覺得這是一個很有意義的主題。」

陳卓賢個唱見證音樂心態演出蛻變

演唱會將同步見證Ian自出道以來，在音樂、心態與演出上的深刻蛻變。而啟德體藝館作為全新大型場地，亦將見證他首次挑戰橫跨三星期、合共九場的個人演出。Ian深信，成長是每個人都必會經歷的旅程，當中有著不同的情緒與階段，期望用音樂與大家一同感受、互相扶持。

陳卓賢「8時23分」意義

特別值得留意的是，演唱會海報及宣傳上出現的「8時23分」，一個不在時鐘刻度上的時間。Ian今年特意選在每月23日推出新歌，今次演唱會亦定於晚上8時23分開場，以這個對他別具意義的時刻，提醒大家準時入場，與Ian 陳卓賢一同走上「成長」的旅途。

《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》
日期：2026年7月23-26、28-29日
加場日期：2026年7月30-31日及8月1日
時間：8:23pm
地點：啟德體藝館
票價：HK$1,280 / $980 / $680
發售日期：2026年5月22日上午10時正
購票平台：HK Ticketing 快達票
網上購票：www.hkticketing.com
 

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