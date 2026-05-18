Ian陳卓賢意大利回港即開直播報平安 即席創作《水蛋之歌》冧粉絲 預告啟德個唱每晚有小驚喜

一向非常寵粉的陳卓賢Ian，日前（13/5）遠赴意大利羅馬，應邀擔任保險集團的表演嘉賓後，昨天回港稍作休息，便急不及待在社交媒體向Hellosss（Ian粉絲暱稱）報平安，並突發相約在晚上九時開IG live，與fans們網上見面。

Ian抱「雞髀」亮相

穿着一身自家品牌的Ian，看來歐洲之行為他充滿了電，他看起來精神奕奕，面色紅潤，心情大好，拿着自己親自下廚煮的晚餐蒸水蛋，與Hellosss說笑談天，分享在意大利之行的見聞，不但遊覽過羅馬的名勝，也吃過意大利著名的美食及Gelato，粉絲們都紛紛向偶像示愛。Ian還應hellosss們的要求，召喚愛犬「雞髀」一起亮相，看見Ian抱起愛犬時一臉溫柔，便知道他是一位「慈父」，愛犬似乎十分饞嘴，匆匆與觀眾打招呼後便盯着蒸水蛋，然後又匆匆地跑去。

陳卓賢預告5月23日出新歌

Ian說回港後會火速投入演唱會的前期籌備工作，與監製細榮一直有開會設計演唱會的細節。他請粉絲們要做好準備，這次演唱會需要粉絲的參與度很高，有很多大合唱的位置，笑說粉絲們一定要練歌。Ian說他的腳傷已經差不多完全痊愈，請fans不用擔心，他會以最好的狀態表演。說到演唱會有甚麼驚喜的地方，Ian便說要賣關子，入場定會揭盅。GROWTH將會與Tears有很大分別，氛圍上很不同，而且每晚都會有小驚喜。Ian預告5月23日會繼續推出新歌，亦會有MV，而這首歌將會是GROWTH演唱會的主題曲，歡迎fans齊齊估歌名，用期待的心去迎接主題曲的來臨。

Ian被要求演唱會唱《水蛋之歌》

Ian在開live時，即席用鋼琴隨心彈奏背景音樂，使hellosss如置身於演奏廳一樣。期間Ian創作靈感大爆發，即席哼了幾句旋律，便用鋼琴一邊為旋律加以潤飾，一邊配上和弦，很快便譜出了一首2分鐘的新歌，可見Ian唱作人之實力非凡，並非浪得虛名。 Ian還開玩笑地以蒸水蛋為主題，為旋律填了幾句歌詞，並命名為《水蛋之歌》。雖然Ian只是開玩笑，但粉絲能親眼見證着《水蛋之歌》的出生，真是被寵得心花怒放，hellosss還要求Ian在演唱會上要與他們一起唱這歌。

陳卓賢加場門票5月22日發售

Ian將於七月舉行第二次個人演唱會《IAN CHAN : GROWTH: LIVE 2026》反應熱烈，6場門票迅速售罄，日前主辦單位已宣布將於2026年7月30日、31日及8月1日在啟德體藝館加開3場，連同原定場次，挑戰合共9場個人演唱會紀錄。對於音樂事業再創高峰，陳音樂總監十分滿意。Ian現在正默默地創作，務求演唱會上所有歌曲都是自己的作品。「累積了上次演唱會經驗，希望今次GROWTH演唱會可以帶給觀眾更多不同的面向和觀感。」加場門票將於5月22日上午10時正於快達票（HK Ticketing)公開發售。