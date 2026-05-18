星級大搜查丨明星通訊習慣大公開 Ian疑有電話恐懼症：有人打嚟我就好緊張 陳瀅最憎人打電話

智能手機與即時通訊軟件的普及，徹底改變了人與人之間的溝通模式。以往「煲電話粥」是等閒事，如今不少人卻聞電話色變，寧願花時間打字傳訊息，也不願按下通話鍵，這種現象被稱為「電話恐懼症」（Telephobia）。原來，這種現代社會的「通病」在娛樂圈亦很普遍。眾星紛紛剖白自己對電話的愛與恨，有人坦言「最憎人打電話」，有人更將手機長期設定靜音長達十多年；亦有藝人堅持打電話才夠直接與真誠。今集《星級大搜查》探討到底「電話恐懼症」如何形成？長期活在「已讀不回」的世界，對社交生活構成怎樣的影響？

專家拆解：社交媒體泛濫成主因

香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅接受《星級大搜查》訪問時指出，「電話恐懼症」的形成與社交媒體泛濫息息相關。她解釋，現代人已習慣使用文字或錄音溝通，這些方式容許使用者有時間深思熟慮，甚至修改內容，以呈現出最「穩陣」和「安全」的一面。相反，電話對話的即時性，要求快速反應，對於害怕出錯、擔心表現不完美、或害怕被給予負面評價的人來說，會構成無形壓力。趙思雅分析：「一啲社交焦慮症嘅人士，佢哋好怕會做錯嘢、講錯嘢，或者表現唔係最完美，所以佢哋會想喺一個最佳嘅狀態先至去畀一個答覆。」這種心態不僅導致他們抗拒來電，有時甚至會對文字訊息「已讀不回」，只因仍在字斟句酌，思考如何完美回應。

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香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅接受《星級大搜查》訪問時指出，「電話恐懼症」的形成與社交媒體泛濫息息相關。

「訊息派」藝人：Ian自爆天生驚聽電話

在眾多受訪藝人中，絕大部分都坦承自己是「訊息派」。當中，陳卓賢（Ian）的心態似乎最似有「電話恐懼症」，他表示：「唔知點解由細到大呢，有人打電話嚟我就好緊張、好驚咁樣。」這種恐懼讓他養成極致的迴避習慣，他更具體地分享：「我（手機）長期都係靜音，我諗十幾年嚟都係靜音。好耐冇試過有鈴聲，因為有時會嚇親呀，打電話嚟個鈴聲突然間響，我就會嚇親。」受訪時他更分享，過去一星期未曾通過一次電話，他甚至會設定晚上11點後手機自動進入「勿擾模式」，徹底隔絕來電。

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陳瀅、方皓玟獨愛傳訊息

同樣聞電話色變的還有陳瀅，她斬釘截鐵地說：「一定 send message，最憎人打電話畀我！」方皓玟（小明）則因慘痛經歷而對來電卻步，她透露早前險遭詐騙近萬元，令她覺得很多來電都是「衰嘢」，更表示只有兩種情況會優先選擇打電話：「報警嘅時候囉、就嚟頂唔順（身體不適）嘅時候囉！」而黃宗澤（Bosco）、張崇德等人則認為，先傳訊息是一種禮貌，黃宗澤笑言：「而家都真係習慣先 message，問人：『喂，方唔方便接個電話？』我先會打嘅。通常我電話響，多數都係我兩個阿媽打俾我，一係我阿媽，一係樂小姐（樂易玲）。冇咩緊要事，電話好少響。」

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「電話派」藝人：Sica偏好直接對話

儘管「訊息派」看似成為主流，仍有藝人堅守「電話派」的陣地。何洛瑤（Sica）便大唱反調，認為打電話最適合她，「好似飲水咁簡單，好似呼吸咁自如」，她認為直接溝通、即時聽到對方反應，遠比訊息來得方便。

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蔡潔亦自認是「傳統人」，認為急事或與好友「傾八卦」時，打電話最直接、最快：「你 send 訊息打唔切，就會打電話。」岑珈其則將打電話與「誠意」掛勾，特別在請求別人幫忙時，他堅持要親口對話：「我會怕畀人覺得我冇誠意囉！」對他們而言，電話不僅是溝通工具，更是傳遞情感與尊重的重要媒介。

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長期逃避通話使人際隔膜變大

長期依賴文字溝通，會否帶來負面影響？香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅提醒，對於本身已有社交焦慮傾向的人士，持續逃避電話甚至面對面溝通，只會令情況惡化，因為他們失去了練習即時溝通的機會。她強調：「人與人之間嘅面對面對話，或者電話嘅溝通，唔單止比較嚟得即時，其實有好多情感嘅元素，都係要靠對話嘅溝通係會比較嚟得直接，亦都可以減少好多誤會。」若然社會趨勢繼續偏向單一的文字溝通，長遠而言，人與人之間的隔膜恐怕會越來越大。看來，如何在享受科技便利與維持真實情感連結之間取得平衡，是每個人都需要思考的課題。

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香港心理學會註冊臨床心理學家趙思雅提醒，長期逃避通話使人際隔膜變大。