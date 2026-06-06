龔嘉欣捲《金枝慾孽貳》耍大牌風波 反擊梁嘉琪伍詠薇爆料：唔想為第二個電視台節目宣傳

梁嘉琪早前爆料，指拍《金枝慾孽貳》時遇當時仍是「姐仔」的女星指指點點、耍大牌、有「雙面人」行為，網民猜測嫌疑人是龔嘉欣。視后龔嘉欣今日（6日）出席TVB劇集《香港探秘地圖》宣傳時首度霸氣回應！同場丁子朗、孔德賢男扮女裝跳舞炒熱氣氛，黎耀祥更開腔悼念已故戲劇大師鍾景輝。

龔嘉欣：不為友台節目宣傳

早前梁嘉琪作客伍詠薇、李凱賢主持的HOY TV節目《九運會客室》，大爆當年於橫店拍攝TVB劇集《金枝慾孽貳》的秘聞，直指片場有女星「指指點點」耍大牌，幸得伍詠薇出手相助解圍。節目播出後引起網民熱烈討論，不少人猜測龔嘉欣是最大嫌疑人之一。

龔嘉欣今日（6日）出席新劇宣傳活動時，首度開腔回應事件。她表示近日正忙於拍攝新劇，未有太多時間留意相關報導，直言：「我無經歷過報導所講嘅事，我今日講完就唔再講，唔想為第二個電視台節目宣傳，我無經歷過佢哋講嘅事。」對於是否意指網民估錯涉事女星的身份，龔嘉欣強調：「我唔知佢哋講邊個，亦唔會八卦其他人嘅事，我嗰時都好新，呢個劇嘅壓力大，經常飛紙仔，所以好集中於工作上。」她亦表示不會因被誤會而感不開心。

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龔嘉欣認與梁嘉琪少接觸

講到當時與梁嘉琪以及《金枝慾孽貳》其他演員的關係，龔嘉欣表示與梁嘉琪少合作和接觸，與其他演員都是同事關係，大家好齊心合力演好劇集，正如現在日日通宵拍新劇都很開心，因大家都是為劇集好，並指沒有想過為甚麼會被人誤會，強調只會繼續認真工作。

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《香港探秘地圖》結局篇劇透：倪嘉雯暴打黎耀祥、龔嘉欣

除了澄清是非，今日也是TVB劇集《香港探秘地圖》的宣傳活動。黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、曾文心、張詩欣等多位演員齊集造勢。為炒熱現場氣氛，丁子朗和孔德賢更破格反串扮「學生妹」，頭戴Bob頭假髮、身穿校服大跳「Bob頭舞」，場面搞笑。

活動上率先播放了結局篇的精彩預告片段，其中一幕講述倪嘉雯在後巷極為兇狠地暴打黎耀祥、龔嘉欣和丁子朗。黎耀祥與龔嘉欣笑指倪嘉雯雖然是首次拍攝打戲，但完全沒有留力。不過兩位前輩大讚這是好事，寧願逼真也不要「就住打」而NG。龔嘉欣笑言被擊中腹部時非常痛，幸好自己有腹肌「頂住」；黎耀祥則幽默搭嘴：「幸好佢個肚入面冇嘢（沒有懷孕）。」

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黎耀祥期望《香港探秘地圖》拍續集

劇集播出以來反應熱烈，黎耀祥期望未來有機會開拍續集，甚至提議節目可以「衝出香港」，拍攝大灣區、澳門、美加、澳紐等地的探秘地圖，轉型為飲食和旅遊節目，務求長做長有。

黎耀祥悼念戲劇大師鍾景輝

此外，對於香港戲劇大師鍾景輝（King Sir）早前離世，曾與他合作過的黎耀祥在活動上表達了深切哀悼。黎耀祥大讚 King Sir 是一位極具風範的好前輩，從來不發脾氣，無論是做人還是工作態度，都絕對是所有演藝人員的榜樣。黎耀祥感慨地說：「佢離開咗當然好可惜，但都慶幸佢係喺家中舒服地走，聽聞佢身體唔舒服都好幾年，最重要係佢老人家一路好走。」

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梁嘉琪爆TVB姐仔係雙面人龔嘉欣捲入事件？

丁子朗和孔德賢扮「學生妹」

丁子朗和孔德賢在活動上扮「學生妹」，頭戴Bob頭假髮、身穿短裙校服與曾文心、張詩欣等大跳「Bob頭舞」，二人扮相嬌俏，拍照時動作多多，袁文傑也忍不住要摸丁子朗大腿，不過丁子朗的黑色打底褲長過短裙，相當安全。丁子朗和孔德賢都表示是首次在公開場合穿女裝示人，丁子朗很佩服公司準備了這個咁前衛的宣傳手法，但擔心會成為黑圖，20年後再被人拿出來笑，又說經過今次扮女裝之後，才發覺女士穿短裙時要留意很多事，尤其坐低時更要小心走光，令他更體諒女士。孔德賢笑謂之前也是穿短裙綵排，他在休息時坐得很豪邁，但其他女士都坐得很斯文，又說一開始就知有這個宣傳環節，但不知要穿短裙，他笑說：「以前拍節目時也穿過女裝，當時更以魚網絲襪上陣，但公開場合都是第一次。（可有愛上穿女裝？）做回平時的自己就可以。」

另外，丁子朗在劇中和龔嘉欣表白，但對方扮瞓覺無回應，丁子朗笑指如此事發生在現實，自己一定會無地置容，寧願對方痛快地給他一個答案，好過令他七上八落，不知是否被當成兵，問他有無試過做兵？他說：「無，明知係個氹都踩落去咩！我都請過人食檸檬，同對方講做朋友好啲，雖然之後都做唔到朋友，但感覺上舒服啲。」