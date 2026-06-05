龔嘉欣被捲入雙面人嫌疑名單獲護航 劉佩玥「高大威猛好難俾人蝦」 倪嘉雯力撐照顧後輩 關嘉敏疑問：可能拍勾心鬥角想入戲

最近梁嘉琪接受訪問時，大爆當年在橫店拍《金枝慾孽貳》時秘聞，更直指有女星在片場「指指點點」，幸得伍詠薇出手相助，事後網民猜測龔嘉欣是嫌疑人之一。曾與龔嘉欣合作的劉佩玥（Moon）跟關嘉敏及倪嘉雯今日出席《萬眾同心公益金》綵排時，Moon就指沒看訪問，但指自己高大威猛，好難俾人蝦，自己也不會蝦人，但俾人蝦就會喊，關嘉敏也指被蝦會喊，自己拍劇通常也是蝦人，也想嘗試被蝦，而現實中也試過開工被蝦，不過她解釋是有演員私自加戲，但沒有夾：「咁就有少少唔開心，但其實我覺得呢啲都唔算（蝦），我覺得係冇溝通好。」

倪嘉雯不信梁嘉琪所說是她

至於倪嘉雯就指在《香港探秘地圖》中經常與龔嘉欣一起拍，未試過出現過上述所講的情況，反而覺得對方很照顧後輩，會幫自己執衫執頭，拍攝前也會提點，所以覺得梁嘉琪口中那個人不是龔嘉欣，又指曾做過Moon的年輕版，雖然沒同場，但Moon也很照顧自己。

劉佩玥指公司女仔互助互愛

Moon就表示公司的女仔通常有互助互愛，所以大家不需要特別揣測，關嘉敏笑言龔嘉欣可能拍勾心鬥角戲時想入戲：「我覺得佢哋唔係講嘉欣，雖然我唔係同佢好多場，但都有對手戲，我覺得佢好Nice，會好主動打招呼。」

關嘉敏對閨蜜莊思明婚訊開心到睡不着

今日《星島頭條》獨家爆關嘉敏閨蜜莊思明結婚消息，她笑指要祝對方「連生貴子、三年抱兩」，問到是否會做姊妹？關嘉敏笑指自己不是一個可靠的姊妹，由於前面還有工作，所以並不能幫手籌備，但若對方出聲就會盡量幫：「同埋我好開心，因為本身佢send message同我講，叫我留日期比佢，話佢會帶我去吉隆坡，跟住我就話好，我又冇問咩事，然後佢先同我講話佢會結婚，跟住我開心到成晚瞓唔着，我同佢講好開心，你哋終於結婚！我驚我（到時）會喊，以情況都應該會喊。」

劉佩玥剪短髮演律師

另外，Moon表示稍後將會為新劇《模範律師團》開工，她指為造型特意剪頭髮，今次劇中會做律師，大歎律師學術用語好難講，要先背熟劇本才可放感情，又指向人偷師，用錄音方法令自己記熟對白：「讀一次俾自己聽，每日就喺度播，咁就可以聽埋語氣，我聽自己把聲真係覺得好辛苦。」關嘉敏表示有為《模》其中一個單元試鏡，但要等通知，稍後會拍攝一些劇集以外的片，問到會否像《香港探秘地圖》中著泳衣大曬身材？她笑指泳衣留到冬天再着。至於倪嘉雯就透露正籌備新劇《驅魔速遞》。