鍾景輝離世丨眾星悼念King Sir 演藝學院弟子謹記教誨 黃秋生嘆似失至親 王祖藍：永遠的恩師

香港戲劇界泰斗鍾景輝（King Sir）今早（3日）於寓所在中睡夢中離世，享年89歲。桃李滿門的King Sir鍾景輝死訊曝光後，其一眾演藝學院昔日學生，無數曾合作的演藝界後輩，在網上發文悼念，表達對King Sir鍾景輝的懷念與不捨。

King Sir鍾景輝獲學生、後輩悼念

作為King Sir的得意門生的謝君豪大感難過外，同為演藝學院畢業的學生導演彭秀慧、黃秋生、劉玉翠、凌文龍、王祖藍、蘇玉華、梁嘉琪、張繼聰、譚偉權等永遠銘記鍾景輝的教誨。而曾合作過的導演葉念琛、視帝黎耀祥、楊潮凱及「風車草劇團」邵美君、梁祖堯、湯駿業、何遠東、喬寶寶、黃浩霆等，留言表達哀思。

黃秋生對於King Sir離世，回覆《星島頭條》表示：「雖然有心理準備，但係都非常失落，好似失去咗個至親咁。我所有嘅成就，人生，都係佢俾我嘅。感謝King Sir」。黃秋生又在IG貼出鍾景輝的照片留言：「King sir 我們帶着沉痛的心情，對您永遠思念，銘記着您的教誨，繼續在戲劇路上奮力前行。記念桃李滿天下的萬世師表」。

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劉玉翠凌文龍願鍾景輝安息

凌文龍回覆《星島頭條》願鍾景輝安息：「好多謝King sir，因為佢我哋先有香港演藝戲劇課程，我哋先有機會去學習同實踐我哋嘅夢想，多謝king sir嘅偉大與愛，願佢安息。」

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劉玉翠以短訊回覆《星島頭條》，對於King Sir離世表示：「收到呢個消息，我當然唔捨得！King Sir係我恩師，即刻想起讀書時候，佢好盡心盡力教我哋，由第一日返學，佢都係非常、非常認真嘅老師，佢所教導我哋嘅態度同演戲，即做人態度同處事方式點樣去做一個專業嘅演員，到依家我哋都係銘記於心！」劉玉翠當年憑電影《廟街皇后》於「第10屆香港電影金像獎」奪得「最佳女配角」及「最佳新人獎」兩項殊榮，劉玉翠憶述當年得獎後，鍾景輝曾寫信給她。劉玉翠表示：「佢私人寫信寄畀我，鼓勵我、讚賞我！好多謝、多謝King Sir，希望佢去到天堂，永遠都快快樂樂！」

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黎耀祥張振朗曾與鍾景輝合作

視帝黎耀祥及張振朗透過短訊回覆《星島頭條》，曾多次與前輩鍾景輝合作的黎耀祥，今早與太太收到King Sir離開的消息，表示在處境劇《愛．回家之八時入席》中與毛舜筠、鍾景輝合作，當時見面最多，亦曾聽聞過鍾景輝身體不適：「希望King Sir早日安息，一路好走。」

張振朗曾與鍾景輝主演劇集《牛下女高音》，是King Sir在TVB最後一部作品。張振朗得悉鍾景輝離世時，感到很失落：「很榮幸可以與這位人很好的大大大前輩合作，我依然記得當時拍攝的過程，知道他是大病後回來拍攝的，但他非常的專業，對其他演員來說都是一位很好的學習對象，對後輩亦非常好，可以有講有笑一齊傾偈，我從前輩身上亦學到很多，收到這消息都非常惋惜。」

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王祖藍在鍾景輝離演藝前入讀

王祖藍翻出一張於香港演藝學院畢業時，穿上畢業袍與鍾景輝的合照，撰長文悼念一代戲劇大師：「King Sir——戲劇大師鍾景輝先生，香港演藝學院戲劇學院創院院長，我心目中永遠的恩師！一生德高望重，桃李滿門。六十年代，華人社會並不流行學習戲劇的專業氛圍，King Sir隻身飛到美國學習戲劇，可謂異類，後來更成為當時唯一一位入讀耶魯大學戲劇碩士的亞洲人，是異類中的先鋒，先鋒中的精英。

「他帶着高深的造詣、單純的理想回港，創立了無綫電視藝員訓練班和香港演藝學院戲劇學院，史無前例地以專業系統教育培訓戲劇人才，自此，來自不同家庭、不同環境、喜歡戲劇的「異類」，就像進了X-Men的學校一樣，終於有書可讀，有夢可追，能找到同學，覓到知音！當中，包括我和眾師兄弟姊妹。

「我有幸在King Sir離任戲劇學院一職前幾年入讀，能上他的課，他所堅持的藝術原則，終生受用，多不勝數。後來入了演藝圈，有機會邀請King Sir參與老表2和福祿壽的演出，他為支持學生，從不推卻，演盡人生百態、莊諧並重，學生從旁敬仰，足見King Sir 教導非紙上談兵，而是實踐有道。

「King Sir 奠基的戲劇教育，改變着每一位學生的人生軌跡，即使他早已離任，後來的藝訓班和戲劇學院的師弟妹，甚至全港的影視圈後輩，無不順着King Sir所創的先河，乘着夢想的輕舟追尋戲劇理想。」王祖藍於文末感謝鍾景輝：「King Sir，我們感謝你！King Sir，我們想念你！願你在天家的舞台，繼續演你喜歡的角色、繼續尋夢！」

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彭秀慧在IG限時動態悼念「King Sir」鍾景輝：「感謝King Sir，願你一路好走」，又在帖文分享昔日舊照留言：「親愛的King Sir, 仍然記得當日學院面試你坐在席中，感謝你令我成為其中一個戲劇學院的學生，改變了我的人生。感恩曾經成為你的學生，你的演員，你的同台對手，從你身上學習對戲劇的熱誠，令我認識『The Show Must Go On』這句話的意義。感謝您對香港舞台劇的改變。謹記教誨，繼續尋找戲劇中的真善美。我們永遠懷念你。The Show will Go On.」

蘇玉華20歲時認識鍾景輝

蘇玉華悼念鍾景輝：「King Sir，2026年6月3日是沉痛的一天。知道您離開了我們，久久不能言語，好像跌進一個時光隧道，以往的片段，一幅幅呈現眼前。原來我20歲已經認識您，當年好幸運考進演藝學院，您也就是我的戲劇學院院長，在學院𥚃學習到的一切，畢生受用。您年青時期遠赴美國耶魯大學進修戲劇，然後為香港戲劇發展貢獻一生的力量，是多麼具啟發性的人生故事！您的故事一直勉勵着我、啟發着我，就是要專心一致、努力不懈、傾注熱情、且嚴守紀律，這些專業精神一直貫徹在我的演藝生命裏。您以身作則、少說話多做事、事事身體力行、裡裡外外貫徹如一，這些寶貴的人格深深影響着我，我以身為演藝學院的畢業生自豪，我以成為您的學生自豪！您令我知道要成為一個怎麼樣的演員。那做人呢？我記得問過您一條問題：『你覺得人生的意義是甚麼？』您當時答我：『在你有限的生命裏，若果可以不斷幫助其他人、成就其他人、那你的一生也沒有白過，這就是人生的意義，人生的價值。』謝謝您，King Sir！雖然您離開了，但您的精神——永不止息！我會永遠懷念您！」