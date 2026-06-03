鍾景輝於睡夢中離世享年89歲  姪兒沉痛宣佈消息  著手處理King Sir身後事：感謝一直關心陪伴

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝的姪兒鍾至權宣佈，鍾景輝於今早在家中安詳離世，享年89歲。鍾至權全文如下：

各位 King Sir 的學生及好友：

我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。

伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。

目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。

請大家節哀順變。

家屬 鍾至權 敬上

鍾景輝在演藝界地位德高望重

鍾景輝在演藝界地位德高望重，曾於香港演藝學院任教17年，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是在任時期的學生，同時鍾景輝更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄入藝訓班，多得鍾景輝獨具慧眼讓周潤發入學，他曾說：「我覺得周潤發外形好、有潛質，所以就給他一個機會。」多年來鍾景輝參與了不少舞台劇的執導和演出，亦參與了電影製作，曾擔任亞視節目《尋找他鄉的故事》系列的旁白，其獨特的聲綫不單令世界各地華人所知，亦令不少藝員爭相模仿！

鍾景輝坦言不怕老去

到了2001年，鍾景輝退任演藝的院長後，返回TVB拍劇，參演了《LovingYou我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《律政强人》等，不過在2016年尾，鍾景輝因患上大腸癌第一期而停工休養，康復後演出不多，因體力難支撐。拍完《牛下女高音》便退下火線，專心休養。多年來鍾景輝對後輩照顧有加，他亦坦言不怕老去，他曾說：「我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一直成長，便能一直學習。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。人生真是很美好的，因此我會用有限的時間做最多的事。」