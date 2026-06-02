香港探秘地圖劇情懶人包｜1-15集劇透大綱/演員陣容/人物介紹 黎耀祥龔嘉欣拆解7大都市傳說

TVB全新靈異輕喜劇《香港探秘地圖》強勢登陸翡翠台，於5月18日起逢周一至五、晚上八時半播出！由《靈戲逼人》金牌監製王偉仁操刀，本劇最大看點是「視帝」黎耀祥與「視后」龔嘉欣這對夢幻組合再度交鋒。劇集以香港最為人熟知的「7大都市傳說」為藍本，勢必掀起全港追劇熱潮與靈異話題。《星島頭條》為大家持續更新《香港探秘地圖》的完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！

《香港探秘地圖》劇情大綱

《香港探秘地圖》演員陣容

《香港探秘地圖》必看賣點

《香港探秘地圖》第1集-第5集劇情

《香港探秘地圖》第6集-第10集劇情

《香港探秘地圖》第11集-第15集劇情

故事以現今流行的都市傳說與網絡生態為背景。玄學家「莊一臣」（黎耀祥 飾）為提升個人網上頻道《探秘地圖》的聲望，刻意借用年輕女子「王秀儀」（倪嘉雯 飾）被指「遇鬼昏迷」的靈異事件進行大肆炒作。隨後，莊一臣順勢招攬了專門揭發騙局的打假網紅「畢萍」（龔嘉欣 飾）、熱血攝影師「高文彬」（丁子朗 飾）以及康復後的王秀儀，四人正式組成「探秘團隊」，深入查訪香港連串古怪詭異的人和事！

畢萍一向崇尚科學，極度不齒莊一臣利用怪力亂神來博取點擊率與宣揚迷信。她決定藉著共事的機會，誓要撕破莊一臣的假面具！在一次次的案件調查中，兩人展開了鬥氣、鬥智、又鬥力的精彩對決，然而在揭開種種神秘現象背後，畢萍卻逐漸理解了莊一臣隱藏的另一面與其背後的苦心。與此同時，富豪「金夫人」（楊玉梅 飾）的兒子離奇失蹤。雖然金夫人平日深信風水師「龍貴」（袁文傑 飾），但龍貴尋人多時依然毫無進展。心生疑慮的金夫人最終決定向自薦的莊一臣求助，而這宗豪門失蹤案，似乎與《探秘地圖》團隊正調查的靈異事件有著千絲萬絲的聯繫……

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角色名稱（演員） 角色背景與性格特點 莊一臣（黎耀祥 飾） 《探秘地圖》頻道創辦人。集無賴、市井、小聰明於一身的玄學家，看似唯利是圖，實則高深莫測。 畢萍（龔嘉欣 飾） 正義感爆棚的「打假網紅」，堅持科學求證，與莊一臣是貼錯門神的歡喜冤家。 高文彬（丁子朗 飾） 探秘團隊的專屬攝影師，畢萍的摰友，在查案過程中常常誤打誤撞陷入危機。 王秀儀（倪嘉雯 飾） 曾因靈異事件昏迷的少女，後加入團隊。性格神经質、超級戀愛腦，是隊中的搞笑擔當。 龍貴（袁文傑 飾） 備受富豪信賴的知名風水大師，因未能尋回金夫人之子而面臨聲譽危機。 金夫人（楊玉梅 飾） 二房遺孀富婆，因兒子離奇失蹤而捲入連串風水與遺產爭奪風波。

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1. 《殺手》神級組合強勢回歸！黎耀祥、龔嘉欣由「武鬥」變「文鬥」

全劇最大賣點，絕對是視帝黎耀祥與視后龔嘉欣相隔6年再度合體！兩人在2020年神劇《殺手》中有多場埋身肉搏的精彩對打，當年祥仔更公開點名大讚龔嘉欣的動作表現「冇得頂」。今次在《香港探秘地圖》雖毋須動刀動槍，但兩人的「埋身肉搏」卻升級到另一層次——化身一碰頭就火星撞地球的「鬥氣冤家」！這對「打假網紅」與「玄學大師」爭辯不休、唇槍舌劍的場口，勢必成為全劇最搞笑、最引人入勝的亮點！

2. 相隔10年重出江湖！黎耀祥重拾「市井喜劇」爆笑看家本領

縱橫影視圈40年的黎耀祥，演活過無數經典小人物。由《人在邊緣》的「曱甴」、《西遊記》的多情「豬八戒」、《射鵰英雄傳》的「老頑童周伯通」，到電影《生化壽屍》的「駒哥」，每一個市井角色都為人津津樂道。今次祥仔相隔近十年終於「重出江湖」，再次展現他的搞笑看家本領！他將飾演集無賴、市井、輕佻與小聰明於一身的「風水大師」莊一臣，顛覆近年嚴肅形象，角色設定保證令觀眾驚喜萬分。

3. 大玩神秘懸疑風！「7大香港都市傳說」交織靈異與人情味

劇集緊貼本土文化，大玩神秘懸疑風，以香港人最耳熟能詳的「7大都市傳說」為藍本。劇情帶領觀眾穿梭於各個奇幻單元故事之中，在營造恐怖靈異氛圍的同時，更深入發掘每個傳說背後隱藏的人性與溫情。主打「既靈異又充滿人情味」，保證讓香港觀眾極具代入感，掀起網絡熱話！

4. 緊貼網絡生態！「打假網紅」揭破豪門風水迷局

除了雙主角的火花與都市傳說，劇集亦緊貼現代網絡生態。龔嘉欣飾演的「畢萍」代表著講求科學求證的現代KOL，誓要撕破利用怪力亂神炒作的網絡騙局。劇情更巧妙地將「探秘頻道」的靈異查訪，與富豪「金夫人」（楊玉梅 飾）兒子離奇失蹤的豪門懸案緊密扣連，將玄學迷信、網絡炒作與懸疑推理完美結合，追看性十足！

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首5集劇情節奏緊湊，率先帶觀眾拆解三個經典的香港都市傳說與懸疑案件，包括：「鵝頸橋打小人詛咒」、「大學校園民初女鬼」以及「豪門爭產鬧鬼事件」。即看第1至5集詳細分集劇情！

📺 《香港探秘地圖》第1集：神棍大戰打假網紅？「探秘團隊」正式成軍

玄學家莊一臣（黎耀祥 飾）開設網上頻道《探秘地圖》，並在節目中大肆渲染年輕女子王秀儀（倪嘉雯 飾）於公園內離奇昏迷的事件，更號召網民到醫院「集氣」喚醒她。崇尚科學的打假網紅畢萍（龔嘉欣 飾）極度不齒莊一臣宣揚怪力亂神，決定親自前往拍片「踢爆」騙局！想不到，畢萍竟在現場親眼見證莊一臣令王秀儀奇蹟蘇醒！

隨後，莊一臣為頻道舉辦招聘會，畢萍為了徹底揭穿他的真面目，拉著好友兼攝影師高文彬（丁子朗 飾）踩場應徵。怎料高文彬在過程中竟被莊一臣的魅力折服。莊一臣看中畢萍的「打假網紅」自帶流量，主動提出合作；而畢萍為揪出其狐狸尾巴，決意與高文彬一同入職，「探秘團隊」正式成軍！

📺 《香港探秘地圖》第2集：鵝頸橋「打小人」詛咒疑雲！丁子朗惹禍上身

畢萍與高文彬首天上班，發現大病初癒的王秀儀也成為了同事。莊一臣隨即帶領三人前往銅鑼灣鵝頸橋拍攝「打小人」題材，並發現一位盲婆的法術異常靈驗。畢萍為了測試盲婆是否真有靈力，竟大膽要求盲婆對自己下詛咒！

高文彬擔心好友安危，挺身而出自薦代替畢萍受咒。自此，高文彬竟然厄運連連，令他深信盲婆的詛咒已經應驗！然而，堅信科學的畢萍認為一切倒楣事件皆是人為，懷疑是莊一臣與盲婆串通造假博眼球，畢萍幾經暗中調查，終於發現了破綻……

📺 《香港探秘地圖》第3集：大學校園「民初女鬼」索命？牽扯十五年前暗黑真相

大學校園爆出詭異事件！醫科生韓國豪在醫學大樓滿身傷痕地向清潔工求救，聲稱遭到一名身穿民初服裝的神秘女子襲擊。清潔工將猛鬼線索報料給《探秘地圖》。

畢萍、高文彬與王秀儀潛入校園查明真相，驚覺大學在十五年前也曾發生過類似事件！當年有多名學生聲稱撞見「民初女鬼」，同日更有一名女學生意外身亡；而當年的其中一名目擊學生，正是現任的大學教務主任嚴正。在畢萍的連番探問下，嚴正似乎對當年的命案極力隱瞞。另一邊廂，王秀儀在調查期間，竟對傷者韓國豪萌生愛意。

📺 《香港探秘地圖》第4集：女鬼傳說大反轉！倪嘉雯約會身陷險境

經過團隊的抽絲剝繭，畢萍等人終於查出了教務主任嚴正極力隱藏的驚人真相，徹底解開了「民初女鬼」在大學校園流傳多年的來龍去脈。

解開十五年前的謎團後，眾人將焦點轉回韓國豪遇襲一事，畢萍與高文彬終得悉韓國豪受傷求救的真正原因，背後竟暗藏危險！此時，超級戀愛腦的王秀儀正獨自與韓國豪外出約會，畢萍等人察覺王秀儀隨時出狀況，立刻心急如焚地趕往約會現場營救！

📺 《香港探秘地圖》第5集：豪門爭產爆鬧鬼！黎耀祥「招魂」揭驚人線索

新案情展開！金氏家族爆發豪門爭產風暴，二房遺孀金夫人（楊玉梅 飾）與大房長子金俊熙為爭奪「金叵羅大廈」業權鬧上法庭。就在此時，大廈內一個長期丟空的單位竟傳出詭異女聲，疑似鬧鬼！

畢萍查出該單位業主是大房孻女金智賢，她曾稱要到外地結婚後便音訊全無；而金夫人更一口咬定那把詭異女聲正是金智賢！金俊熙向外界展示一封聲稱是金智賢的親筆遺書，指她死後會將遺產全數留給異父異母的哥哥金俊熙。畢萍順藤摸瓜查出詭異女聲的源頭，並發現了一個神祕的泰文名字。與此同時，莊一臣受金俊熙重金所託舉行招魂儀式，沒想到透過扶乩問卜，竟得出與畢萍調查完全吻合的同一個泰文名字！

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《香港探秘地圖》第1至5集精彩畫面：

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TVB靈異輕喜劇《香港探秘地圖》第二週劇情進入白熱化！由莊一臣（黎耀祥 飾）與畢萍（龔嘉欣 飾）帶領的探秘小隊，除了要揭開豪門爭產案背後的「泰國車禍」血腥真相，更會帶大家探索香港著名的「姻緣石」與辦公室「狐妖」傳說。感情線方面，戀愛腦少女秀儀的網戀驚爆大逆轉！而全新單元「片場撞邪」亦將驚慄上演，一臣更會與宿敵風水師正面交鋒！即睇第6至10集詳細分集劇情！

📺 《香港探秘地圖》第6集：殺妹奪產？泰國車禍暗藏豪門血腥真相

透過泰文名字的啟示，一臣帶金俊熙赴泰國找回妹妹金智賢的骨灰，並向傳媒公開智賢為了私奔，與一名泰國女子交換身分卻意外身亡的說辭。然而，畢萍對一臣的扶乩之說深感懷疑，追查之下竟發現智賢與俊熙在泰國曾一同遭遇車禍，最終智賢死去、俊熙生還！俊熙頓時陷入「殺妹奪產」的重大嫌疑，連金夫人身邊的堪輿學家龍貴（袁文傑 飾）亦有此猜測。畢萍隨後尋獲智賢生前的自白錄影，終於得知這對兄妹之間不為人知的駭人秘密……

另一邊廂，畢萍驚訝地發現弟弟畢鳴竟然認識王秀儀（倪嘉雯 飾），原來是攝影師高文彬（丁子朗 飾）找來畢鳴假扮成醫科生韓國豪，在網上繼續與秀儀傳情！

📺 《香港探秘地圖》第7集：姻緣石傳說登場！辦公室驚現狐妖索命？

一臣在節目中介紹參拜「姻緣石」可保佑愛情，期間遇見年輕男子宋明輝向姻緣石三跪九叩。其後，一臣向西裝店職員林曉悅贈言，更一語道破其「小三」身分！

同時，一臣派畢萍調查中環某商廈後樓梯離奇浮現狐狸圖案的怪事。畢萍在該處偶遇中學師姐方淑貞，淑貞請一臣實地視察，一臣斷言此乃「狐妖」作祟，會破壞辦公室內同事的姻緣，並警告特定天數的戌時過後，職員絕不能留在公司。正當畢萍嘗試以科學角度推斷狐狸圖案的成因並打算告知師姐時，卻意外得知淑貞正面臨丈夫出軌的殘酷現實……

📺 《香港探秘地圖》第8集：正宮VS小三！探秘小隊偷黃符查生父

畢萍與秀儀暗中跟蹤淑貞的丈夫張志強，震驚發現他的小三竟然就是曉悅！畢萍怒氣沖沖地質問一臣是否早知這段三角關係，一臣不置可否，更表明不會放棄曉悅這個客人，令秀儀對一臣助紂為虐感到極度失望。畢萍本想向師姐揭破真相，但看到淑貞因與丈夫關係修補而展露笑容，實在不忍開口，唯有嘗試從曉悅一方下手。

感情路上，秀儀外出時偶遇「男友」韓國豪，本以為結束遠距離戀愛，卻當場撞破對方有外遇！另一邊廂，探秘小隊得知一臣要為曉悅肚裡的孩子作安胎法事，三人決定潛入偷取寫有胎兒父親時辰八字的黃符，誓要查出誰才是真正的經手人！

📺 《香港探秘地圖》第9集：網戀大逆轉！男子姻緣石前血腥自鞭

秀儀哭訴被國豪透過電郵提出分手，更悲催地發現自己才是第三者。畢萍與文彬為查明真相，偷取一臣的手機約曉悅出來，並著她帶同胎兒親父參拜姻緣石；沒想到，曉悅帶來的男人，竟然完全出乎畢萍的意料！

情急之下，秀儀讓志強得知曉悅懷孕的消息，志強竟表示願意承擔責任。面臨婚姻危機的淑貞向一臣求助，一臣表示可作法挽回，但要求提供夫妻合照時，淑貞卻連一張合照都拿不出，不禁陷入沉思。與此同時，早前出現的男子明輝竟在姻緣石前瘋狂鞭打自己，聲稱要代所愛之人洗清罪孽，其極端舉動更被網媒瘋狂轉發……

📺 《香港探秘地圖》第10集：神功靈戲開鏡撞邪！黎耀祥、袁文傑宿敵碰頭

探秘小隊來到廟街拍攝，一臣憑面相直指國豪是好色之徒，惹來秀儀不快。但隨後新聞爆出國豪確是渣男，秀儀驚覺受騙決定報復！她發電郵約對方見面，卻陰差陽錯地將代筆的畢鳴踢落海，秀儀這才終於得知「網戀男友」的寫手真相。

全新單元展開！文彬經朋友介紹，擔任電影《神功靈戲》續集的副導演。電影海選出的女主角凱泳，樣貌竟與上一代已故女主角詠姐出奇地相似！電影一開鏡便怪事頻生，凱泳更疑似撞邪，片場人心惶惶。一臣前往片場探班尋找文彬，竟與死對頭風水師龍貴狹路相逢，兩大玄學高手的對決一觸即發！

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🎬 《香港探秘地圖》第11集：劇組接連出事，背後隱藏極大陰謀？

《神功靈戲》續集女主角撞邪事件在網上瘋傳，引來熱議。龍貴身為電影玄學顧問，卜卦指出更換女主角人選便能解決事件。凱泳得悉此事，向一臣求助。一臣派畢萍到片場調查撞邪事件，並查出怪事由來。眾人以為事情已順利解決，安心繼續拍攝，豈料怪異事件再次出現，導演趙永慶、演員何啟安相繼出事。永慶辭去導演一職，由文彬接任。探秘地圖聘請畢萍的師兄Daniel暫時接替文彬工作，文彬得知後忐忑不安

🎬 《香港探秘地圖》第12集：凱泳隱藏身分震驚全場 私生女疑雲浮出水面

女演員胡潼感激一臣幫助，於是讓一臣接替龍貴，擔任電影的玄學顧問。畢萍懷疑凱泳是詠姐的私生女，再到片場調查，意外發現凱泳有不可告人的秘密……在一臣、畢萍介入協助下，《神功靈戲》續集鬧鬼事件告一段落，但拍攝期間諸多事端，文彬擔心電影會遭腰斬。幸好一臣成功說服金主曹少，電影得以繼續拍攝。

🎬 《香港探秘地圖》第13集：義莊探靈慘變集體昏迷 究竟係撞鬼定係外星人作怪

《神功靈戲》續集拍攝完成，金主曹少卻突然要求文彬在電影結局加入UFO元素，文彬無奈照做。有人到華富邨的義莊探靈期間離奇昏迷，探秘小隊前往調查。文彬、畢萍於義莊內暈倒一度昏迷，其後文彬憶述當時情況，懷疑是撞邪，畢萍卻不願多說。文彬推測自己在義莊並不是撞邪，而是遇見外星人。一臣派畢萍和Daniel到華富邨調查UFO傳聞，二人於義莊內有所發現。

🎬 《香港探秘地圖》第14集：神秘影片源頭竟然係「他」 文彬踢爆渣男真面目

文彬在靈異電影續集加入外星人元素，曹少感滿意，並決定繼續找文彬開拍電影第三集。文彬詢問畢萍在華富邨調查外星人的資料，想為新戲作預備，奈何畢萍稱甚麼也查不到。畢鳴告知文彬找到近日華富邨出現UFO影片的源頭，是來自一個叫家寶的小孩。文彬、畢鳴找到家寶，竟發現他是Daniel的兒子。文彬擔心畢萍被Daniel欺騙感情，向畢萍道出其背景，但原來畢萍一早知曉。一臣、文彬、秀儀再到義莊調查，文彬發現端倪

🎬 《香港探秘地圖》第15集：畢萍重傷命懸一線 文彬催淚表白 驚慄招魂惹終極決裂

畢萍目睹畢鳴差點發生交通意外，畢萍捨身相救，因而重傷入院。文彬見畢萍昏迷不醒，忍不住當眾向畢萍表白，畢萍裝作昏迷中沒聽見。畢鳴遇見孔武有力的Rocky，對方聲稱曾被秀儀暴打一頓，畢鳴並不相信。金夫人掛念失蹤已久的金年，龍貴為安撫金夫人，指金年尚在人間，勸金夫人要心存盼望……探秘小隊找問米婆巫姑拍攝頻道影片，巫姑即場示範呼喚金年魂魄。一臣故意與龍貴唱反調，在影片中直指金年已不在人世。

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