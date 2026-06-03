鍾景輝離世丨King Sir為TVB開辦藝訓班課程 提拔周潤發黃秋生等成巨星 曾任演藝學院院長

備受演藝圈及戲劇界高度尊崇、被大家敬稱為「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，今早（6月3日）於睡夢中安詳離世。King Sir 在演藝界地位德高望重，一生致力於戲劇教育及推動本地舞台劇發展，見證無數演藝人材出道，是無數巨星背後的重要推手。

鍾景輝培育無數影視棟樑

鍾景輝為美國奧克拉荷瑪浸會大學演講及戲劇系學士及美國耶魯大學戲劇學院藝術碩士。曾於香港浸會大學全職及兼職任教二十三年，又先後於香港電視廣播有限公司、麗的電視及亞洲電視參與電視節目製作、演出以至出任高級行政等工作達十六年，並擔任香港演藝學院戲劇學院的創院院長長達十八年。

相關閱讀：鍾景輝於睡夢中離世享年89歲 姪兒沉痛宣佈消息 著手處理King Sir身後事：感謝一直關心陪伴

鍾景輝為演藝學院戲劇學院創院院長

作為香港戲劇教育的先驅，鍾景輝自1983年起擔任香港演藝學院戲劇學院院長，是該校在任時間最長的創院院長。他在演藝學院任教期間悉心扶掖後輩，作育英才。現今活躍於影視及舞台劇界的多位重量級演員，包括黃秋生、蘇玉華、潘燦良、劉雅麗、陳國邦及王祖藍等，均是他在任時期的得意門生。

鍾景輝提拔周潤發入行

除了在學院作育英才，King Sir 更是TVB藝員訓練班的開山祖師。最為人津津樂道的，莫過於他對影帝周潤發的提拔。當年周潤發報考藝訓班時原先表現未達標而不被取錄，全賴King Sir 獨具慧眼，認為他「外形好、有潛質」而給予破格入學的機會，最終造就了一代國際巨星。

相關閱讀：鍾景輝離世｜去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰

鍾景輝獲萬梓良公開致謝

另一位影壇大哥萬梓良亦對恩師心存無盡感激。在2017年King Sir的80大壽壽宴上，現場星光熠熠，萬梓良公開多謝鍾景輝，表示兩人相識40載，King Sir 一直是一位謙謙君子，教導他良多。萬梓良曾與恩師同台演讀《人民公敵》，他直言能在老師80歲時同台演出是自己的福氣，並在過程中深刻感受到老師幾十年來對戲劇的不滅熱誠。

鍾景輝開創本地舞台劇先河

鍾景輝先生的演藝履歷極為耀眼，擁有美國耶魯大學戲劇學院藝術碩士學位的他，開創了在香港以粵語演出西方荒誕劇及百老匯歌舞劇的先河。他在戲劇上的貢獻廣被認同，曾獲頒四屆香港舞台劇「最佳導演獎」及四屆「最佳男主角獎」等多個殿堂級殊榮。此外，他跨足影視製作，其為亞視節目《尋找他鄉的故事》擔任旁白的獨特聲線，更成為全球華人的集體回憶，令無數藝人爭相模仿。

相關閱讀：鍾景輝離世丨King Sir終生未婚 曾與蘇杏璇傳緋聞 年輕時是陽光爆肌男竟「無女埋身」

鍾景輝獲頒榮譽文學博士

為表彰鍾景輝先生半個世紀以來對演藝界、戲劇教育及文化事業的巨大貢獻，香港樹仁大學於2018年向他頒授榮譽文學博士學位。當年的贊辭以「寬實清和」形容這位戲劇大師，讚揚他是一名永遠保持謙虛及微笑的君子，對學生循循善誘，「他不是在做戲，而是真切的在做人。」

鍾景輝：幾叻都有人叻過你

即使成就非凡，King Sir 始終保持謙卑。當被問及最滿意的作品是哪一部時，他的答案永遠是：「下一部。」他認為作品永遠有改良空間，展現出力臻完美的個性；他又常言：「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限。」

相關閱讀：鍾景輝離世丨King Sir抗大腸癌成功 堅持拍《牛下女高音》成遺作 曾指難再捱夜8年前退休