鍾景輝離世丨King Sir終生未婚 曾與蘇杏璇傳緋聞 年輕時是陽光爆肌男竟「無女埋身」

香港戲劇界泰斗鍾景輝（King Sir）今日（3日）傳出離世噩耗，享年89歲。「King Sir」鍾景輝畢生將精力奉獻給舞台與螢幕，私下的感情世界卻是極度低調。鍾景輝一生未婚，膝下無兒無女，在娛樂圈打滾數十年，堪稱「緋聞絕緣體」，回顧King Sir為數不多的感情軼事，只有曾被陳志雲提到的已故資深女星蘇杏璇的緋聞。

鍾景輝讚蘇杏璇是性格演員

「King Sir」鍾景輝於2009年作客陳志雲節目《志雲飯局》，當年被陳志雲大爆於1977年與蘇杏璇曾傳緋聞，King Sir聽罷笑著否認拍拖，大讚蘇杏璇是一位極具實力的「Character actor」性格演員。當被問及多年來是否曾有異性主動投懷送抱時，鍾景輝連聲哈哈大笑否認：「冇冇冇！」

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雖然King Sir鍾景輝自謙無人投懷送抱，但曾有網民翻出其中學時期參與運動隊的珍貴舊照，意外曝光鍾景輝年輕時的陽光魅力。相片中的King Sir五官標緻、陽光英俊，身穿校社背心大騷一雙健碩的「麒麟臂」，充滿運動氣息，更鍾景輝在中六時，成為校際陸運會全場總冠軍。

King Sir鍾景輝曼谷出世

不少網民對King Sir年輕時的陽光外表感驚喜，認為鍾景輝當年的極高顏值與健碩身型，絕對稱得上是校園裡的風頭躉，更直言他不需開口，也肯定「溝死女」，迷倒萬千少女。而陳志雲亦曾在節目中爆料，King Sir鍾景輝是在泰國曼谷出生。

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