鍾景輝離世｜去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰

香港戲劇界殿堂級大師、人稱「King Sir」的鍾景輝，於今日（2026年6月3日）早上在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。其姪兒鍾至權今日沉痛證實死訊，表示伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，家屬正著手處理身後事，並感謝各界一直以來的關心與陪伴。

鍾景輝2016年患上大腸癌

自2016年不幸患上大腸癌並成功接受手術後，King Sir拍畢無綫劇集《牛下女高音》便全面退隱幕前，專心休養，鮮有公開露面 。在離世前的最後一段日子，外界只能從其演藝界好友探望時留下的珍貴點滴，了解這位一代大師的近況。

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鍾景輝去年於西貢最後露面

King Sir最後一次在戶外露面，是與前藝人余俊峰外遊西貢。從余俊峰於社交平台Instagram分享的相片中可見，當時身處西貢碼頭的King Sir雖然因行動不便需坐輪椅出入，且身形比以往明顯消瘦，看起來不如從前般豐腴，但幸好精神狀態不俗，依然流露出昔日那份儒雅與溫和的氣質。

鍾景輝獲夏妙然賀88歲壽辰

除了戶外活動，前港台DJ夏妙然亦在2025年3月23日（King Sir 88歲生日當天），於其個人YouTube頻道及Facebook貼出探望King Sir的慶生短片與合照。影片中的背景環境，疑似是護老院或療養院舍的內部。為保護King Sir的隱私，夏妙然在發布影片時貼心地用 Emoji（表情符號）遮蓋了King Sir的面容。然而，片中依然能清晰聽到其極具標誌性的「招牌笑聲」。當眾人為他唱生日歌時，King Sir更禮貌地笑著說「多謝」，令無數影迷動容。

鍾景輝去年仍然思路清晰

夏妙然動情表示：「這是我與King Sir自2019年11月27日後，整整相隔了四年零一百天再次重逢。前幾天我和倪秉郎一起前往拜訪，King Sir一見到阿郎，還毫不遲疑地讚美他2018年合作讀劇時『表現得很好』，問他生日是幾號，也馬上記得是『3月23日』。雖然相聚時光短暫，但看見他安好，一切的祝福都已親自轉達，這段時光讓我難以忘懷。」

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