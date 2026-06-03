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戲劇大師鍾景輝離世享年89歲 10年前患大腸癌後淡出幕前 附大腸癌12大常見徵狀

醫生教室
更新時間：13:07 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:07 2026-06-03 HKT

【鍾景輝離世】著名戲劇大師鍾景輝（King Sir）今早在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。據知，King Sir曾在2016年確診大腸癌，其後退出幕前、鮮有露面。

鍾景輝離世｜享年89歲 10年前患大腸癌

King Sir的姪兒今日（3日）透過TVB公布消息，表示懷着沉痛心情宣佈伯父離世，感謝各界關心。家屬正處理身後事，喪禮及追思安排將另行公佈。全文如下：

我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。

伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。

目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。請大家節哀順變。

鍾景輝離世｜患癌後淡出幕前

鍾景輝一生奉獻戲劇界，桃李滿門。自2016年確診大腸癌後，他逐漸退居幕後專心休養。2024年農曆新年期間，演藝界好友曾到他家中團拜，當時他雖持拐杖，但精神不錯。去年亦有好友前往探望，為他慶祝88歲生日，他發出招牌笑聲並說「多謝」，精神尚可。

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鍾景輝離世｜大腸癌12大常見徵狀 易疲倦頭暈要留意

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。早期的大腸癌或全無症狀，較常見的徵狀如下：

  1. 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血
  2. 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）
  3. 糞便形狀改變（幼條狀）
  4. 大便後仍有便意
  5. 無故體重下降
  6. 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）
  7. 手腳冰冷
  8. 疲倦
  9. 心跳加速
  10. 氣喘
  11. 面色蒼白
  12. 頭暈

鍾景輝離世｜甚麼人易患大腸癌？

癌症網上資源中心亦列出大腸癌的常見風險因素，不良飲食習慣和曾患有某些腸病的人，患大腸癌的機率更高：

  • 飲食纖維含量不足
  • 進食大量紅肉和加工肉
  • 缺乏體能活動、肥胖
  • 飲酒和吸煙
  • 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」
  • 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」
  • 過往有大腸瘜肉
  • 直系親屬有大腸癌家族史

 

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