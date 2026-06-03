鍾景輝離世丨King Sir抗大腸癌成功 堅持拍《牛下女高音》成遺作 曾指難再捱夜8年前退休

香港戲劇界殿堂級大師、人稱「King Sir」的鍾景輝，於今日（6月3日）早上在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。鍾景輝一生奉獻給演藝與戲劇教育事業，桃李滿門。回顧King Sir的演藝生涯與身體狀況，他曾於2016年確診大腸癌，康復後仍堅持參與2018年拍攝、2019年播出的TVB劇集《牛下女高音》，該劇亦成為他最後的影視遺作，同劇還有黃心穎、吳岱融、龔慈恩、張振朗、蔣志光等。近年鍾景輝深居簡出，鮮有公開露面，已多年沒有再接拍電影及劇集。

鍾景輝2016年確診大腸癌

鍾景輝的身體狀況一直備受外界與戲迷關注。2016年底，鍾景輝在一次例行身體檢查中，意外確診患上第一期大腸癌。幸運的是由於及早察覺，他在接受微創手術後順利康復，且過程無須進行化療或電療。雖然經歷大病，但熱愛戲劇的鍾景輝對演藝的熱情從未減退，更繼續為舞台劇擔任顧問的工作，病癒後依然十分有「戲癮」，渴望重返幕前，接拍了TVB劇集《牛下女高音》演男主角，這部劇集亦成為他的遺作。

相關閱讀：鍾景輝於睡夢中離世享年89歲 姪兒沉痛宣佈消息 著手處理King Sir身後事：感謝一直關心陪伴

鍾景輝演《牛下女高音》成影視遺作

即使大腸癌初癒，鍾景輝依然敬業樂業。他在2018年接拍了TVB劇集《牛下女高音》（該劇隨後於2019年正式播出），在劇中飾演白千巖校長一角，展現了無可挑剔的精湛演技。拍畢這部劇集後，考慮到身體狀況與年事已高，鍾景輝便逐漸淡出幕前，專心休養。他曾受訪表示身體狀態已不容許他捱夜，只可應付少量客串的戲份，因此不打算再接拍劇集，至於舞台劇如果只演一場亦難止他「戲癮」，2018年他決定正式退休。

相關閱讀：鍾景輝離世｜去年現身西貢「最後露面照」曝光 坐輪椅望海明顯消瘦 疑於護老院慶生思路仍清晰

鍾景輝近年出入需坐輪椅

退隱幕後，鍾景輝近年生活極為低調，深居簡出。直到2025年以及今年初，才陸續有好友探訪的近況流出。前港台DJ夏妙然曾帶同蛋糕到疑為護老院的院舍探望鍾景輝為他慶生，當時他聽到生日歌仍能跟唱，並發出招牌笑聲；另外，前藝人余俊峰亦曾陪同他到西貢出遊看海。從當時曝光的照片可見，晚年的鍾景輝出入需依賴輪椅代步，身形明顯消瘦了許多，身體狀況出現了較大轉變，但思路仍然十分清晰，面對鏡頭亦保持著不俗的精神面貌。

今日鍾景輝被公布離世消息，震驚香港娛樂圈。其姪兒鍾至權已發布聲明證實死訊，表示伯父在睡夢中安詳離世，家屬目前正著手處理後事。

相關閱讀：戲劇大師鍾景輝離世享年89歲 10年前患大腸癌後淡出幕前 附大腸癌12大常見徵狀