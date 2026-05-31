中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣

《中年好聲音4》今晚舉行「經典情歌之夜」下半場，邀得著名DJ陳海琪作「聲音導航」，「知音人」則是「音樂情人」鄭子誠與太太劉倩怡。鄭子誠今次專誠到現場為周志康打氣，他極欣賞周志康的音樂熱誠，更大爆他開工時累極即使睡着仍開口練歌，周志康不禁流下男兒淚。周志康今次選唱優客李林的經典名曲《認錯》，他再遇17年前《超級巨聲》的評審陳潔靈，卻陷於幾乎淘汰的尷尬局面。

鄭子誠欣賞周志康音樂熱誠

鄭子誠表示看着志康入行，見到志康經常通宵綵排或錄影《超級巨聲》：「基本上佢瞓都唔夠瞓，佢趁住埋位時間戴住個Headphones，我初頭以為佢黐咗線，口噏噏佢噏咩呢？原來佢練緊歌。」

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周志康為鄭子誠感動流淚

鄭子誠看出志康對音樂的執着、熱誠和認真，衷心祝福對方的音樂路更上一層樓。主持車婉婉表示鄭子誠專程到場志康打氣，志康感動得眼泛淚光，哽咽說：「佢係陪我經歷咗最攰嘅Moment，喺我最攰、願意同我打氣、最真誠嘅人就係佢，好多謝鄭子誠先生。」

周志康再遇陳潔靈感觸良多

周志康2009年參加《超級巨聲》入行，當時其中一位評審正是陳潔靈，17年後兩人再度在比賽中相遇。志康選唱難度極高的《認錯》，獲張佳添讚演出穩定，陳潔靈則指志康現在比《超級巨聲》時進步很大，不過周志康卻被評為未能成功挑戰這首難度極高的金曲，於高音的部份處理失當，肥媽更批他為何不用假音處理，最後僅得到84分。

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周志康驚濤駭浪晉級

最後周志康、可嵐、卓猷燕及科亞高巴，齊齊因為分數稍低而跌入待定區，於5位評審避席商議後，最後決定淘汰科亞高巴，周志康於驚濤駭浪之下進入14強，相信在現場的鄭子誠和不少他的支持者都鬆一口氣。

科亞高巴遭淘汰

科亞高巴今次演唱《夢雪時份》，因為表達和原曲截然不同的氛圍，被周國豐評為「錯晒」，最後於14強止步。科亞高巴表示，本身如果他成功殺入14強的話，其兒子就會來港欣賞他比賽，最終未能如願，令他十分遺憾。另外陳旭培就奪得今輪MVP。

