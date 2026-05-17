中年好聲音4丨周志康唱《身體健康》愧疚要大女照顧 女兒台下爆喊 前主持老婆入鏡

TVB歌唱真人騷《中年好聲音4》今晚（17日）播出的「人生之歌」主題賽下半場，再度引爆觀眾淚腺。參賽者周志康選唱張衛健的名曲《身體健康》，憑歌寄意分享自己由體弱多病到成為一家之主的感人經歷，其真情流露的演繹不但令周志康老婆、前ViuTV節目主持盧芷茵（Emily Lo）及大女在台下淚崩，連評審肥媽（Maria Cordero）也忍不住喊足全場。

周志康憶童年病痛感激家人不離不棄

在今晚的節目中，周志康以一曲《身體健康》道盡心聲。他在賽前訪問中透露，自小體弱多病，哮喘令他成為醫院常客，最深刻的童年畫面便是病床上的天花板。他坦言，雖然有媽媽和爺爺嫲嫲的悉心照顧，卻因成為家人負累而感到內疚。如今已為人父的他，決心要變得更強大，從被守護者變成守護家人的支柱。

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周志康演繹《身體健康》父女對望淚崩

比賽當晚，周志康的妻子偕同兩名女兒親臨現場為他打氣。他演唱時頻頻望向妻女，歌聲充滿情感。當唱到「我害怕你要照顧我，擔心得出一臉倦容」時，他憶起有一次生病在床，當時還在讀幼稚園的大女兒，竟懂事地為他端來一杯水，再為他蓋好被子。這一幕讓他深感愧疚，覺得自己作為爸爸竟未能好好照顧自己。

周志康在台上分享這段往事時，終於忍不住哽咽落淚，並望向觀眾席上的大女兒。台下的大女兒似乎也感受到爸爸的情緒，隨即爆喊，而太太亦早已哭成淚人，場面溫馨又感人，令全場觀眾及一眾參賽者為之動容。周志康的深情演繹最終獲得85分。

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