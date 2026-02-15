Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份

影視圈
更新時間：21:57 2026-02-15 HKT
發佈時間：21:57 2026-02-15 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》自播出以來話題不斷，今晚（15日）播出的最新一集中，除了「唐伯虎」蔡國威與「鹿七伯」譚永浩、「樹熊公子」黃健東三位蒙面參賽者的神秘身份被揭曉引發熱議外，備受矚目的「企鵝人」再次憑藉出色表現，勇奪5燈佳績直接晉級，幾乎被網民一致認定是周志康。

「企鵝人」演出完美奪5燈

在今次的演出中，「企鵝人」獻唱了陳奕迅的歌曲《綿綿》，其溫柔而富有感情的歌聲獲得評判一致讚賞。評判之一的張佳添大讚其演繹完美示範了「less is more」的境界，無需過多花巧技巧，已成功營造出浪漫的氛圍，讓聽眾完全沉醉其中。而另一評判肥媽亦表示，參賽者僅用最簡單的情感便打動了她，表現非常出色。

「企鵝人」被痣出賣身份

除了歌聲動人，今次「企鵝人」更除下了面具下的黑色面紗，此舉令其下半張臉曝光在鏡頭前，亦成為了揭開其身份的關鍵。眼利的網民憑其下巴上的一粒痣，紛紛認定「企鵝人」的真實身份就是在《超級巨聲》出道的周志康

網民狂估周志康係「企鵝人」

在網上討論區，網民反應極為熱烈。不少留言指出「應該係周志康啦呢個」、「都話咗係周志康，竟然仲有人喺度估」、「多得佢參加中4，我以後識分周志文同周志康啦」。雖然有部分網民認為其唱腔略帶張振朗的影子，但憑藉下巴的痣作為「鐵證」，大部分人都確信「企鵝人」就是周志康本人。隨著「企鵝人」的身份逐漸明朗化，觀眾對他接下來的表現更添期待。

「白眉鷹王」係前《愛回家》男星？

