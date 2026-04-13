中年好聲音4｜周志康獲海兒激讚入硬三甲？ 認參賽帶挈工作增 圈中少有早婚男人工畀晒老婆

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》昨晚播映「團隊搶分戰」，其中藝人周志康表現出色，演唱《直上》時氣勢十足，獲海兒激讚「係參賽以來最好嘅一次」，得以順利晉級二十強。由於參賽以來表現愈來愈好，周志康被外界看好能最終打入三甲，可謂今次比賽的大贏家。他本人亦坦言，因為節目而人氣上升，帶挈了更多工作機會，相信他的太太會十分滿意，因為周志康出名是顧家好男人，會將人工「畀晒老婆」。

周志康兼顧拍劇曾累到喊

周志康早前受訪時透露，參賽過程其實充滿辛酸。由於比賽橫跨一年，加上賽制不斷改變，令他曾感到心力交瘁。尤其在參賽初期，他需要同時兼顧拍劇，時間分配上非常煎熬，「我真係攰到試過喊，攰到個人情緒少少控制唔到。」他直言，要將平時練習的成果在僅有一次的舞台機會上完美發揮，是另一種巨大的壓力。

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周志康平常心看待三甲

當被問到是否有信心打入三甲時，周志康坦言不會想太多，只會專注做好眼前的每一次演出，希望能免除不必要的壓力。他表示，在這個時勢能夠追夢非常困難，全賴太太在背後默默支持，肩負起照顧兩個女兒的責任，讓他可以無後顧之憂地拼搏事業。

周志康IG曬全家福為索妻慶生

現年36歲的周志康，是娛樂圈中少數早婚的男藝人。26歲時便與有「A貨樂瞳」之稱的太太盧芷茵（Emily）結婚，並育有兩名女兒。早前，他在IG分享了一家四口的溫馨合照，為太太慶祝生日。相中他雖然滿面鬚根，打扮隨意，但臉上流露出滿滿的幸福感。他幽默地寫道：「周太太生日快樂，祝你一年靚過一年～小朋友聽晒你話，我今日洗左碗啦～報告完畢」。

周志康人工「畀晒老婆」

周志康一向是圈中公認的好丈夫、好爸爸。他非常體諒太太照顧家庭的辛勞，不但將家中經濟大權全數交給太太，更曾直言：「打理家頭細務辛苦到不得了，所以太太份『糧』應該高一啲。」在慶生帖文下，有網友搞笑留言叫他「下次洗衫掃地摺衫煮飯」，他亦風趣回覆「仲有洗廁所」，盡顯對太太的愛護與尊重。

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