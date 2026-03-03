Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨「銀老師」高少華年輕甜美照曝光 新秀出身屢與天王天后合作 被封和音女王

影視圈
更新時間：17:49 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:49 2026-03-03 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》中，擔任導師的高少華（銀老師）因其專業指導而引起網民討論。在《中年好聲音4》中，高少華率領蔡宓婕、袁帥、朱珠、鄭家聲、許美琪、「白羊君」、謝昉益、可嵐、范子睿、「企鵝人」周志康、「白眉鷹王」莫家淦及王卓樂，指導他們出賽，她精準的點評與豐富的經驗，讓不少觀眾對這位星級導師的背景產生興趣。其實高少華在幕後貢獻多年，早已被封「和音天后」，不僅唱功了得，年輕時的照片也隨着她近日人氣急升而被翻出。

銀老師高少華是天王天后御用和音

高少華自1996年起便以全職和音歌手的身份，活躍於各大演唱會及唱片製作中。與她合作過的歌手，幾乎囊括了香港樂壇的半壁江山，包括已故巨星梅艷芳、林子祥、葉蒨文、林憶蓮、張學友，乃至近年的天王天后陳奕迅、容祖兒及張敬軒等，足見高少華在業界的資深地位。

相關閱讀：中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳

銀老師高少華曾參加新秀

事實上，高少華本人亦是選秀出身。她早在1994年參加TVB《歡樂今宵》的「Pioneer第3屆亞洲鐳射卡拉OK大賽」便一舉奪得亞軍，更曾入選第9屆新秀歌唱大賽總決賽，歌唱實力毋庸置疑。

相關閱讀：中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生

銀老師高少華青春舊照曝光

高少華曾在facebook分享年輕時的照片，當年留著一頭長髮的她，五官標緻，眼神明亮，外型亮眼，散發出一股玉女氣質。在一張她參加新秀歌唱大賽時的大合照中，身穿白色上衣、坐在前排中間的她，在眾人之中亦顯得有星味。對比現時的專業導師形象，年輕時的她多了一份青春氣息與明星風采。

此外，她為2005年電影《黑社會》獻唱的片尾曲《對天歌》，更入圍當年金馬獎「最佳原創電影歌曲」，證明其獨唱能力同樣出色。從幕後走到幕前，高少華憑藉其數十年的深厚功力，在《中年好聲音4》的舞台上，繼續為樂壇發掘及培養有實力的聲音。

相關閱讀：張與辰頻密會狄波拉 獲欽點做「一哥」 《東周刊》獨家爆用霆鋒人脈北上發展

中年好聲音4丨導師Calvin Sir曾陷爭議？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT