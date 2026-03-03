中年好聲音4丨「銀老師」高少華年輕甜美照曝光 新秀出身屢與天王天后合作 被封和音女王

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》中，擔任導師的高少華（銀老師）因其專業指導而引起網民討論。在《中年好聲音4》中，高少華率領蔡宓婕、袁帥、朱珠、鄭家聲、許美琪、「白羊君」、謝昉益、可嵐、范子睿、「企鵝人」周志康、「白眉鷹王」莫家淦及王卓樂，指導他們出賽，她精準的點評與豐富的經驗，讓不少觀眾對這位星級導師的背景產生興趣。其實高少華在幕後貢獻多年，早已被封「和音天后」，不僅唱功了得，年輕時的照片也隨着她近日人氣急升而被翻出。

銀老師高少華是天王天后御用和音

高少華自1996年起便以全職和音歌手的身份，活躍於各大演唱會及唱片製作中。與她合作過的歌手，幾乎囊括了香港樂壇的半壁江山，包括已故巨星梅艷芳、林子祥、葉蒨文、林憶蓮、張學友，乃至近年的天王天后陳奕迅、容祖兒及張敬軒等，足見高少華在業界的資深地位。

銀老師高少華曾參加新秀

事實上，高少華本人亦是選秀出身。她早在1994年參加TVB《歡樂今宵》的「Pioneer第3屆亞洲鐳射卡拉OK大賽」便一舉奪得亞軍，更曾入選第9屆新秀歌唱大賽總決賽，歌唱實力毋庸置疑。

銀老師高少華青春舊照曝光

高少華曾在facebook分享年輕時的照片，當年留著一頭長髮的她，五官標緻，眼神明亮，外型亮眼，散發出一股玉女氣質。在一張她參加新秀歌唱大賽時的大合照中，身穿白色上衣、坐在前排中間的她，在眾人之中亦顯得有星味。對比現時的專業導師形象，年輕時的她多了一份青春氣息與明星風采。

此外，她為2005年電影《黑社會》獻唱的片尾曲《對天歌》，更入圍當年金馬獎「最佳原創電影歌曲」，證明其獨唱能力同樣出色。從幕後走到幕前，高少華憑藉其數十年的深厚功力，在《中年好聲音4》的舞台上，繼續為樂壇發掘及培養有實力的聲音。

