Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生

影視圈
更新時間：14:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-02 HKT

《中年好聲音4》昨日（1日）一集進行「導師分組賽」，由教唱歌KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）、及高少華（銀老師）分別擔任歌唱導師，大戰一觸即發。當中的「Calvin Sir」張嘉銘被指打扮似足林家謙而引起討論，現實中他原來有多重身份，有指視帝陳展鵬、鄭世豪、陳毅燊（ANSONBEAN），以及在《夜王》中飾演侍應「結衣」的「小薯茄」麗英亦是其學生之一。

「Calvin Sir」張嘉銘率領「綠隊」

「Calvin Sir」張嘉銘加盟節目，率領的「綠隊」學員有吳亦偉、許雲妮、戴藝、彭梓嘉、梁煜坤、馬浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景順、蔡文駒、黃藝輝，以及「貓女郎」劉佩玥。

「Calvin Sir」張嘉銘除了是YouTuber、歌唱導師外，亦創辦「SingingSoul Academy歌唱學院」，更在2023年ViuTV節目《造星唔造星？》擔任導師。「Calvin Sir」張嘉銘的Youtube頻道有近25萬訂閱，當中曾拍片分享對《中年好聲音》的意見，又有講唱歌的實用技巧，頻道受網民歡迎。「Calvin Sir」張嘉銘日前更表示報讀香港中文大學的碩士課程，已經被取錄。

相關閱讀：中年好聲音4丨蒙面歌手全揭曉 「貓女郎」劉佩玥揮別猙獰表情獻唱 「白羊君」姚兵爆笑認瀟灑

「Calvin Sir」張嘉銘被指收得貴

不過「Calvin Sir」張嘉銘在四年前曾受網民質疑其導師資格，有網民於討論區分享，雖然張嘉銘曾稱奪得過多個獎項，但不少比賽規模都相當小型，質疑不夠認受性，獎項的含金量亦曾成為網上熱話。更有網民指張嘉銘當時知名度不高，但已收大約1,800元一小時學費，認為進取程度拍住星級歌唱老師杜麗莎。另有網民提出他在YouTube的教唱歌片，只適合沒有音樂底子的新手：「覺得佢啲片對冇音樂知識嘅人嚟講好易入口」、「聽過佢唱歌真係一般」、「佢唱歌直程難聽，每次佢一示範一定快轉嗰段」等。

相關閱讀：中年好聲音4丨「貓女郎」回歸演員本業台上唱到落淚 陳逸璇可嵐Rock爆舞台超突破

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
40分鐘前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
6小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
4小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
6小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-01 11:06 HKT
星島申訴王|放蛇揭 私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次 !
04:09
星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次
放蛇直擊
7小時前