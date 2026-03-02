中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生

《中年好聲音4》昨日（1日）一集進行「導師分組賽」，由教唱歌KOL張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）、及高少華（銀老師）分別擔任歌唱導師，大戰一觸即發。當中的「Calvin Sir」張嘉銘被指打扮似足林家謙而引起討論，現實中他原來有多重身份，有指視帝陳展鵬、鄭世豪、陳毅燊（ANSONBEAN），以及在《夜王》中飾演侍應「結衣」的「小薯茄」麗英亦是其學生之一。

「Calvin Sir」張嘉銘率領「綠隊」

「Calvin Sir」張嘉銘加盟節目，率領的「綠隊」學員有吳亦偉、許雲妮、戴藝、彭梓嘉、梁煜坤、馬浩宜、卓猷燕、黎若雪、尹景順、蔡文駒、黃藝輝，以及「貓女郎」劉佩玥。

「Calvin Sir」張嘉銘除了是YouTuber、歌唱導師外，亦創辦「SingingSoul Academy歌唱學院」，更在2023年ViuTV節目《造星唔造星？》擔任導師。「Calvin Sir」張嘉銘的Youtube頻道有近25萬訂閱，當中曾拍片分享對《中年好聲音》的意見，又有講唱歌的實用技巧，頻道受網民歡迎。「Calvin Sir」張嘉銘日前更表示報讀香港中文大學的碩士課程，已經被取錄。

「Calvin Sir」張嘉銘被指收得貴

不過「Calvin Sir」張嘉銘在四年前曾受網民質疑其導師資格，有網民於討論區分享，雖然張嘉銘曾稱奪得過多個獎項，但不少比賽規模都相當小型，質疑不夠認受性，獎項的含金量亦曾成為網上熱話。更有網民指張嘉銘當時知名度不高，但已收大約1,800元一小時學費，認為進取程度拍住星級歌唱老師杜麗莎。另有網民提出他在YouTube的教唱歌片，只適合沒有音樂底子的新手：「覺得佢啲片對冇音樂知識嘅人嚟講好易入口」、「聽過佢唱歌真係一般」、「佢唱歌直程難聽，每次佢一示範一定快轉嗰段」等。

