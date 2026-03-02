中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳

《中年好聲音 4》戰況激烈話題不斷，最新一集「導師分組賽」竟爆出兩位美女導師海兒與谷婭溦（Vivian）疑似內訌！事緣海兒點評參賽者時的一句無心之言，意外觸動到谷婭溦的神經，令谷婭溦當場「睥到實」，氣氛一度陷入尷尬，張佳添亦加入戰團，疑向谷婭溦踩多腳。

海兒遭谷婭溦「死亡凝視」

在剛播出的「導師分組賽」中，代表「何濟公綠隊」的嬌小唱將許雲妮，以其「小巨肺」實力獻唱王傑金曲《不浪漫罪名》，其爆發力震撼全場。賽後，導師海兒對許雲妮的表現讚不絕口：「每次聽到雲妮唱歌都好驚喜，細細粒咁，但把聲又厚又沉。」她隨後從專業角度補充：「因為通常矮嘅女仔通常聲帶短啲……」話音未落，這句關於身高的評論似乎就觸怒了同為嬌小玲瓏的導師谷婭溦。

谷婭溦死盯海兒

鏡頭所見，谷婭溦隨即「對號入座」，睜大雙眼「睥住」正在說話的海兒。海兒察覺到谷婭溦死盯着自己，即一臉不解，說話也隨之停頓下來回望對方，場面氣氛即時變得尷尬。海兒之後更無奈地攤開雙手，似乎不明白為何一句讚賞會引來如此大的反應。此時，另一位導師張佳添更向谷婭溦說「唔使對號入座」。

海兒派福利騷白滑玉背

雖然節目中出現小插曲，但似乎無損海兒的心情，昨日於IG再度發放福利圖。照片中海兒穿上一襲氣質滿滿的白色無袖長裙，在充滿設計感的長廊上擺出各種甫士。這條長裙從正面看優雅大方，但玄機卻在背後。原來長裙是別出心裁的大露背設計，海兒大方地轉過身，毫無保留地呈現自己白滑無瑕的玉背和纖細腰線，可謂美不勝收，極度誘人，讓一眾網民大飽眼福。

