「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁

TVB真人騷《中年好聲音4》賽事進行得如火如荼，周日 （15日）來到「70強一對一PK 賽」最終回，今季加入「蒙面藝員賽區」環節，7位以代號「貓女郎」、「白羊君」、「白眉鷹王」、「鹿七伯」、「獅子王」、「企鵝人」及「樹熊公子」登場的TVB藝人，其神秘身份引起全城熱話。近日評審之一的谷婭溦加入熱話戰團，公開炮轟「某某某大師」 ：「其實我本不想講，但一次又一次，係覺得我好蝦？」

「小辣椒」谷婭溦曾被質疑「唔夠班」做評審

有「小辣椒」之稱的谷婭溦曾在《中年2》擔任導師，到了《中年4》成為常駐評審，曾經被網民質疑是否「夠班」擔任評審，再加上在節目中對選手咬字的點評，認為她自己也帶有口音而未有足夠的說服力，但其後有網民發現，谷婭溦名副其實的「音樂高材生」，畢業於武漢音樂學院，更曾入讀著名的美國波士頓音樂學院，主修聲樂表演，絕對不輸畢業於倫敦皇家音樂學院及香港演藝學院的海兒。

谷婭溦不點名炮轟一位前輩級歌手

谷婭溦昨日（11日）突然在社交平台出po，不點名炮轟一位前輩級歌手：「自稱某某某大師的那位，如果說我能給你帶來你想要的流量，那麼我不介意你每一集都來盯住我！ 因為我深深的知道，如果不是因為我你就沒有了流量和話題，我也尊重你是前輩，也知道你搵食艱難，如果講我，可以令您搵到食嘅，我想我也是做了一個功德了。謝謝您了，某某某老師，我祝福你越來越好。」事件引來不少網民留言，有人說：「我都見過起碼兩次，呢位所謂嘅大師，喺youtube 頻度寫咗個封面針對你，類似嗰啲八婆雜誌嘅設計對白，然後好多留言鬧佢，佢就靜靜雞delete咗，換咗另外一個封面，然後有啲留言都話cap晒圖，delete咗都有證有據。」還有人說：「想知係邊個？」、「人哋一樣教唱歌，但搵唔到食，要靠出片踩教一個唱歌又搵到食，又做到導師評審嘅，妒忌真可怕。」、「呢位某某某扮到好中立，其實集集都帶方向誤導人，其心可誅！」甚至有人說：「身邊好多呢類小人，踩住人上位，一啲同理心都冇，絕對唔可以退縮更不能姑息。你做得好大方得體。經呢件事我更加敬佩你，永遠支持你」谷婭溦亦有回覆：「是的，總有一些人喜歡在背後踩別人他才有存在感，我敬他是前輩，也不枉大家在抖音相識一場，還一起拍片，還要問我怎麼在抖音開演唱會，我都悉數告知，怎料會被無端亂咬攻擊，我也是吃一塹長一智了，好在大家的心都很明亮，分的清楚是非黑白，好人壞人，謝謝。」

張崇德出po否認批評谷婭溦搏流量

雖然谷婭溦由始至終都未有公開「自稱某某某大師」的真正身份，但曾經在《中年3》擔任導師的張崇德日前於其網上頻道拍片，發表對《中年4》70強PK戰 Part 3集的觀後評論，他覺得參賽者尹景順唱得不好，但仍可以5燈成績直接晉級：「呢個我真係唔明白，佢都唱得好，點解可以5燈成績直接？係谷婭溦撳最後一盞燈。」谷婭溦出po不久，張崇德隨即發文否認：「今天有人通知我，說某某評審出post說某人每條片都說她是在搏流量，有人覺得她說的某人是我。為免被誤會，我有必要出這個post。1. 她說那個人自稱某某某大師，認識我和看我YouTube片的人都知道我從來沒有自稱為大師，也没有人稱我為大師，所以她説的人不會是我！2. 她說她能給那個人帶來流量，她説如果不是她的話那個人就没有流量了。這也不可能是在說我，因為過去1年我已有很好的流量 (大家可以看看我去年的Top 5片的圖片，是和她沒有半點關係的。）3. 她說那個人每一集盯住她，那個人也不會是我，因為每一集出現的人和事我都會提及，每位評審我都會提及。同意他們的看法我會說，不同意他們的看法我也會説。4. 她説知道那個人搵食艱難，也不可能是在說我，我的工作排到年底了，會出全新大碟、也會去加拿大開演唱會、我自己的製作公司也confirm了很多大型project、教唱歌也教足7日....所以，大家不要對號入座，不要誤會她、也不要誤會我，多謝大家。」但有人覺得張崇德玩針對：「有參賽者都話覺得張生别有用心，係專登針對谷小姐。所以公道自在人心。證明其實好多人都睇得出。而呢度反佢嘅留言，九成畀`佢delete晒，一言堂。不過佢delete咗，其實大家可以喺其他kol嗰度留言，佢delete 一個，喺出面留返十個。」

