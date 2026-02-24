《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有

現年29歲的「音樂女神」海兒近年因為擔任TVB節目《中年好聲音》評審人氣急升，擁有甜美樣貌及驕人身段的泳兒，不時在社交網分享性感靚相派福利，吸引大批粉絲關注，一舉一動都成為網民的話題人物，人氣不比參賽者遜色。

海兒再有舊照流出惹爭議

日前有網民在Threads晒出兩張疑似是海兒的舊照片並留言：「2019年呢個係咪海兒？」相中可見，相中人的五官輪廓兼加上驕人身材與海兒極度相似，惹來網民討論，海兒亦有「上水」並回覆表示「嚇死！」

海兒大方坦誠獲網民力讚

原來相中人的確是海兒本人，她在po下留言：「嚇死，不過我以前返學個陣，再樣衰啲嘅look都有」有網民留言海兒大方坦誠：「其實咁樣算係樣衰咩，只係平時日常生活照，唔會無時無刻都咁靚啩。」、「我覺得偷拍情況下好靚啦。」、「咁都叫樣衰？ 喺街見到一定望。」、「有咁正嘅女朋友，望住一世，眼中只有你。」、「好老實講，唔覺得同而家好大分別。」

海兒曾經歷了3次箍牙療程

其實早年曾有一段海兒在2014年的一段表演片段，當時海兒皮膚較現在黑，惟已有極強的唱歌實力，曾有人指海兒的樣貌和身材疑似「再進化」而引起網民們討論。海兒曾表示在英國回港後一日只食一餐：「我主要都希望盡量可以瘦啲，始終要上鏡，盡量食健康少少。我最初係冇咁注重營養，但係而家係均衡，如果約咗朋友都會食兩餐。」海兒更曾經歷了3次箍牙療程，不過，她解釋這一切並非純為美貌，而是為了守護自己的歌唱事業。

