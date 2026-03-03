張與辰頻密會狄波拉 獲欽點做「一哥」 《東周刊》獨家爆用霆鋒人脈北上發展

謝霆鋒母親狄波拉（拉姑）被最新一期《東周刊》獨家直擊，與《中年好聲音3》亞軍張與辰「密會」，被爆已將對譚輝智的寵愛之情，轉移至40歲的張與辰身上。日前，狄波拉與張與辰現身中環置地廣場，狄波拉不僅全程心心眼，更拿出兒子謝霆鋒的短片作「教材」，傾囊相授。據知情者向《東周刊》爆料，隨著TVB Music Group（TMG）的「一哥」吳業坤完約，寶座懸空，內部競爭激烈。而張與辰因夠聽話，幾乎從不拒接工作而備受看好。狄波拉看準時機，不僅力推他接棒「一哥」，更親自擔任其「軍師」，利用謝霆鋒的人脈和成功經驗為他鋪路，目標是將他打造成「霆鋒2.0」，強勢進軍內地市場。

張與辰冧掂狄波拉致譚輝智失寵

狄波拉的「移情別戀」讓《中年好聲音2》亞軍譚輝智大感失落。想當初，狄波拉對他寵愛有加，不但是其歌迷會的「永遠榮譽會長」，更豪捐百萬支持，如今譚輝智卻大呻：「好少搵我嘞𠵱家，成個月冇聯絡。」甚至打電話給拉姑時，對方竟戲言「你邊位呀？」知情者向《東周刊》透露，張與辰之所以能成功「上位」，除了因為他家人與狄波拉是好友，更在於他十分識做。他不但在自己生日會上特地為狄波拉準備蛋糕，製造驚喜，更頻頻主動約見請教並爭著買單，最終成功奪得狄波拉的歡心。

狄波拉做張與辰策略顧問

面對狄波拉的全力扶持，充滿野心的張與辰對「一哥」寶座及內地市場可謂志在必得。知情者向《東周刊》續指，張與辰雖有自己團隊，但事無大小，從市場定位到宣傳策略，都要狄波拉過目才安心，完全將其奉為「策略顧問」。眼見對手有超級軍師加持，氣勢如虹，譚輝智亦不敢鬆懈，近日主動出擊，以「銀彈攻勢」攏絡人心，豪氣出錢出力，與狄波拉聯手大搞《中年好聲音》團拜活動，席間更不斷大讚狄波拉年輕，希望能挽回在對方心中的首席地位。

譚輝智大呻狄波拉變心？