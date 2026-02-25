謝霆鋒背貼背黐住市民食泰菜畫面曝光 親民舉動電暈食店員工 傍實狄波拉行名店極孝順

謝霆鋒主演的武俠動作鉅片《鏢人：風起大漠》，已於2月17日大年初一在香港、澳門同步上映。謝霆鋒近日留港過農曆新年，即做孝順仔陪媽媽狄波拉去購物，又被網民在中環開餐時捕獲，貼地一面引來網絡熱烈討論和稱讚。

狄波拉打扮貴氣

昨日（24日）有網民在中環置地廣場偶遇謝霆鋒，身穿黑色皮褸配搭牛仔褲，一身型格打扮，陪住打扮貴氣的媽媽狄波拉（拉姑）逛街。從網民分享的照片可見，二人一同走進名店，謝霆鋒全程緊隨媽媽身旁，耐心陪伴購物，孝順仔的形象表露無遺。

而早在前一晚（23日）同樣有網民在中環發現謝霆鋒身影，從多位網民在小紅書上載的照片，見到謝霆鋒幫襯一間人氣泰國餐廳，當時正與助手「表哥」開餐。謝霆鋒穿上鮮紅色風褸，精神奕奕密密食。

謝霆鋒生活貼地

據在場的網民分享，謝霆鋒不但親民地在門口排隊等位，亦不介意餐廳環境擠逼、枱與枱之間距離狹窄，跟其他食客背貼背坐着進食。謝霆鋒被人認出時還禮貌微笑，有食客表示謝霆鋒在飯後大方地與粉絲合照，毫無架子。多位網民發文大讚：「連謝霆鋒都要老老實實排隊的餐廳，一定好吃」、「本人超帥！感覺電視上都沒加美顏！」、「太接地氣了！」

